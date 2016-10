Löw reicht kurze Vorbereitung

Joachim Löw versammelt das DFB-Team in Hamburg. Foto: Federico Gambarini Joachim Löw versammelt das DFB-Team in Hamburg. Foto: Federico Gambarini

Joachim Löw sieht in der verkürzten Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das erste WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am Samstag keine Problematik. «Diese Woche reichen mir drei Trainingseinheiten», sagte der Bundestrainer beim Treffpunkt des DFB-Teams in Hamburg. Nach zahlreichen Englischen Wochen sei ein Tag mehr Erholung für die Spieler wichtiger gewesen.

Löw bedauert den kurzfristigen Ausfall des verletzten Angreifers Mario Gomez. Das sei schade, weil es im deutschen Team keinen weiteren Spielertypen wie den klassischen Mittelstürmer Gomez gebe. Zugleich freut sich Löw über die Rückkehr von Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan nach fast einem Jahr Länderspielpause. «Das bedeutet für uns eine Qualitätssteigerung», sagte der Bundestrainer zu Gündogan.

Teammanager Oliver Bierhoff gab nach dem 3:0 zum Auftakt in Norwegen die Richtung für die anstehenden Ausscheidungsspiele gegen Tschechien und am kommenden Dienstag in Hannover gegen Nordirland vor. «Wir wollen unsere Klasse demonstrieren und die Gruppe souverän anführen», erklärte der Manager: «Es geht nicht nur darum, drei Punkte zu holen. Man will auch zeigen, dass man Richtung WM 2018 weiter wachsen und die stärkste Mannschaft der Welt sein will.»

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen