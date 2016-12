PAOK Saloniki: Schalkes Gegner

PAOK Saloniki spielte in der vorigen Europa-League-Saison in der Gruppenphase gegen Dortmund. Foto: Friso Gentsch

Der FC Schalke 04 trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf PAOK Saloniki

PAOK SALONIKI: Der FC Schalke trifft zum zweiten Mal in seiner langen Europapokal-Geschichte auf den griechischen Traditionsclub. In der Playoff-Runde zur Champions League 2013/14 setzte sich der Revierclub mit 1:1 und 3:2 knapp durch. Das Team von Trainer Vladimir Ivi? schaffte den Sprung in die Zwischenrunde als Gruppenzweiter hinter dem AC Florenz, rangiert in der heimischen Liga derzeit jedoch nur auf Platz 9. Letzter deutscher Gegner von PAOK war Schalkes Revierrivale Borussia Dortmund in der vorigen Saison. Dem BVB gelang in den beiden Gruppenspielen der Europa League kein Sieg (1:1/0:1).