Salzburg gegen Schalke Wettquoten, Wetten und Aufstellung im Vorbericht

RB Salzburg vs. FC Schalke 04 lautet das letzte Spiel der Schalker in der Gruppenphase der Europa League. Die Quoten zu Salzburg gegen Schalke sehen in dieser Partie keinen klaren Favoriten. Für Schalke geht es als sicherer Gruppensieger nur noch ums Prestige. Die Salzburger hingegen müssen gewinnen, um die Fans wieder zu besänftigen, auch wenn man keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat.

Für die Schalker geht es binnen weniger Tage gleich zweimal gegen eine von Red Bull unterstützte Truppe. Nach der bitteren Niederlage in der Liga gegen Leipzig will man sich nun indirekt in der Europa League gegen Salzburg revanchieren und damit mit einer weißen Weste aus der Gruppenphase in die nächste Runde einziehen. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, denn die ersten 5 Spiele haben die Knappen allesamt gewonnen. Ohnehin befinden sich die Gäste in bester Form. Nach einem schlechten Saisonstart folgte eine Siegesserie, die nur hin und wieder von einem Remis unterbrochen wurde. Der Knacks folgte dann aber am Samstag gegen RB Leipzig, obwohl die mittlerweile mehr als bekannte Schwalbe von RB´s Timo Werner in der ersten Minute der Anfang allen Übels war. Nach einigen Tagen Ruhe wollen die Königsblauen nun direkt an die Serie anknüpfen und die Salzburger im eigenen Stadion besiegen. Die Hausherren haben nach 5 Spielen schon keine Chance mehr auf die nächste Runde. Damit bleibt es weiterhin ein Fakt, dass die Salzburger nie die Gruppenphase überstehen. Dabei wollte man vor der Saison unbedingt in die Champions League und muss sich nun wieder einmal damit abfinden, dass es selbst in der Euro League nicht laufen will. Auch in der heimischen Liga steht man etwas ungewohnt nicht auf dem 1. Platz sondern nur auf Nr. 2 hinter Tabellenführer Altach. Immerhin konnte man die letzten beiden Spiele deutlich gewinnen und dadurch wieder etwas Selbstvertrauen tanken, bevor es am Donnerstag gegen die Schalker geht. Die Buchmacher sehen mit ihren Quoten für diese Partie keinen klaren Favoriten, allerdings sollte man davon ausgehen, dass die Schalker aufgrund der aktuellen Form leicht favorisiert sind.

Vorschau zur Aufstellung Salzburg - Schalke

Voraussichtliche Startelf RB Salzburg - FC Schalke 04

RB Salzburg (Trainer: Garcia):

Walke - Lainer, Upamecano, Paulo Miranda, Ulmer - Laimer, Samassekou - Lazaro, Va. Berisha - H.-C. Hwang, Dabbur

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac - M. Meyer - Choupo-Moting

Anstoß am 08.12.16 um 21:05 Uhr (Red Bull Arena, Salzburg)

Bei den Schalkern steht Fährmann zwischen den Pfosten. Höwedes, Naldo und Nastasic bilden die Dreierkette, die noch aus dem Mittelfeld heraus von Kolasinac und Geis unterstützt werden kann. Im Mittelfeld spielen Schöpf, Goretzka, Bentaleb und Meyer, während Choupo-Moting den einzigen Stoßstürmer geben wird. Bei den Salzburgern soll Walke seinen Kasten möglichst sauber halten. Lainer, Upamecano, Miranda und Ulmer bilden die defensive Viererkette. Laimer, Samassekou, Lazaro und Berisha bilden ein breit gefächertes Mittelfeld, während die Offensive aus Hwang und Dabbur für die nötigen Treffer sorgen soll.

Quoten RB Salzburg vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Salzburg - Schalke: Anbieter Sieg Salzburg Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,55 3,20 2,80 100 EUR bet365 2,60 3,50 2,80 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von 2.80 und die Salzburger mit einer Quote von 2.60 ungefähr auf einem Level. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.50 gehandelt. Die genauen Wettquoten folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.