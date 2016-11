St. Petersburg mit fünftem Sieg - Auch Anderlecht gewinnt

Zenit St. Petersburg ist der fünfte Sieg in der Europa League gelungen. Die schon vor dem fünften Spieltag für die K.o.-Phase qualifizierten Russen bezwangen Maccabi Tel Aviv durch Tore von Alexander Kokorin (44.) und Alexander Kerschakow (90.+1) mit 2:0 (1:0).

Zenit führt nun mit 15 Punkten die Gruppe D an. Die Grundlage zum Einzug in die nächste Runde schuf sich auch der RSC Anderlecht. Der Konkurrent von Mainz 05 baute seine Tabellenführung in Gruppe C durch ein 3:1 (1:1) beim FK Qäbäla in Aserbaidschan aus und könnte bei einer Niederlage der Mainzer in St. Etienne (Beginn 21.05 Uhr) vorzeitig qualifiziert sein.