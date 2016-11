Weinzierl plant mit Schalke Rotation gegen Nizza

Schalkes Trainer Markus Weinzierl will die Spieler gegen OGC Nizza rotieren lassen. Foto: Guido Kirchner Schalkes Trainer Markus Weinzierl will die Spieler gegen OGC Nizza rotieren lassen. Foto: Guido Kirchner

Schaulaufen in der Arena: Für den FC Schalke 04 hat das Europa-League-Heimspiel gegen OGC Nizza nicht mehr als Testspielcharakter. Nach dem schon sicheren Gruppensieg und dem Einzug in die K.o.-Runde dürfte gegen den Spitzenreiter der französischen Liga die Stunde der Ersatzkräfte schlagen. Für Schalkes Trainer Markus Weinzierl bietet sich die Gelegenheit, den in den vergangenen Wochen stark beanspruchten Profis eine Erholungspause zu gönnen.

Vier Spiele, vier Siege, nur ein Gegentor - die Königsblauen weisen von allen Teams in der Europa League die beste Bilanz auf und sind seit Einführung der Gruppenphasen sogar in allen 16 Spielen ungeschlagen (zwölf Siege). Zudem gilt es, die Erfolgsserie von zuletzt zehn Pflichtspielen ohne Niederlage - darunter acht Siege - auszubauen und weiteres Selbstbewusstsein für die Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga bis Weihnachten zu tanken. «Wir geben alles dafür, damit wir unsere Lauf noch möglichst lange fortführen können», stellte Nationalspieler Leon Goretzka klar. «Wir wollen auch das Spiel gegen Nizza für uns entscheiden. Noch wichtiger wäre es aber, am Sonntag gegen Darmstadt dreifach zu punkten.»

Schließlich liegen die Königblauen nach dem Katastrophenstart in der Bundesliga noch immer nicht im Soll. Immerhin fand das Team Anschluss ans Mittelfeld. Laut Weinzierl, der seine Lehren au den ersten fünf Niederlagen gezogen hat, ist der «Turnaround» geschafft. «Es sieht jetzt alles sehr gefestigt aus. Wir wollen uns bis zur Winterpause in Position bringen, um dann in der Rückrunde unsere Ziele zu erreichen», sagte der Coach der «Sport Bild» (Mittwoch).

Sogar das Erreichen eines Champions-League-Platzes hält er noch für möglich. «Gladbach hat im Vorjahr gezeigt, dass es trotz Fehlstart gelingen kann», erinnert Weinzierl an die Borussia, der dieses Kunststück nach fünf Auftaktpleiten in der Vorsaison gelang.

Da die Meisterschaft zunächst Priorität genießt, dürfte Weinzierls Personalrotation gegen Nizza kräftig ausfallen. Der formstarke Goretzka ist gegen das Team von Lucien Favre ebenso ein Kandidat für die Bank oder Tribüne wie Sead Kolasinac, Nabil Bentaleb, Naldo, Max Meyer, Alessandro Schöpf, Johannes Geis, Matija Nastasic oder Eric-Maxim Choupo-Moting.

Für Tabellenschlusslicht Nizza (3 Punkte) ist die Partie in Gelsenkirchen ungleich wichtiger. Gladbachs Ex-Trainer Favre muss bei seiner Rückkehr nach Deutschland unbedingt punkten und auf einen Fehltritt von FK Krasnodar (6) gegen Salzburg (3) hoffen, um die Chance auf Platz zwei zu wahren. Stürmerstar Mario Balotelli (Wadenverletzung) fehlt allerdings ebenso wie Kapitän Paul Baysse (Knieprobleme).

Voraussichtliche Mannschaften:

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Kehrer, Nastasic - Caicara, Stambouli, Goretzka, Aogo, Baba - Konopljanka, Tekpetey

OGC Nizza: Cardinale - Ricardo Pereira, Sarr, Dante, Souquet - Eysseric, Cyprien, Seri, Koziello - Pléa, Belhanda

Schiedsrichter: Aliyar Aghajew (Aserbaidschan)

