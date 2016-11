Schalke - Krasnodar Aufstellung, Quoten und Wetten im Vorbericht

FC Schalke 04 vs. FK Krasnodar lautet das nächste Spiel der Knappen in der Europa League. Die Quoten zu den Wetten bei Schalke gegen Krasnodar sehen die Hausherren gegenüber den Russen klar im Vorteil. Die Schalker könnten mit einem Sieg schon die nächste Runde klarmachen, während die Russen darauf bedacht sind, die Ausgangsposition gegenüber der Konkurrenz weiter zu verbessern. FC Schalke 04 vs. FK Krasnodar lautet das nächste Spiel der Knappen in der Europa League. Die Quoten zu den Wetten bei Schalke gegen Krasnodar sehen die Hausherren gegenüber den Russen klar im Vorteil. Die Schalker könnten mit einem Sieg schon die nächste Runde klarmachen, während die Russen darauf bedacht sind, die Ausgangsposition gegenüber der Konkurrenz weiter zu verbessern.

Für die Schalker geht es in dieser Woche schon wieder weiter, denn die nächste Partie in der Europa League steht an. Dabei bekommen es die Knappen erneut mit den Russen aus Krasnodar zu tun, denen man im Hinspiel knapp ein 1:0 einschenken und damit die 3 Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Im Rückspiel in der Veltins-Arena soll nun bestenfalls erneut ein Dreier her, mit dem man sich schon für die nächste Runde qualifizieren könnte. Ohnehin haben die Schalker selbst in der Krise zu Saisonbeginn in der Euro League immer ihre Leistung abgerufen. Nach 3 Spielen hat man mit 9 Punkten noch eine weiße Weste. Mittlerweile konnte sich die Elf von Trainer Markus Weinzierl auch in der Liga wieder rehabilitieren. Mittlerweile ist man seit 7 Spielen ungeschlagen und auch die Generalprobe am vergangenen Wochenende ist mehr oder weniger gelungen, denn im großen Derby gelang gegen den BVB im Signal-Iduna-Park immerhin ein Remis. Die Russen hingegen befinden sich ebenfalls in einer guten Position, was man ihnen vor dem Start der Gruppenphase eher nicht zugetraut hätte. Mit 6 Punkten liegen sie hinter den Schalkern aber immerhin vor den Franzosen aus Nizza, doch damit dies auch vor dem direkten Duell mit dem Verfolger so bleibt, müsste man gegen Schalke zumindest einen Punkt einfahren. Seit dem letzten Duell mit den Knappen konnte Krasnodar in der Liga einen Sieg und ein Remis einfahren, während man sich im Pokal ebenfalls durchsetzen konnte. Das Spiel auf Schalke wird nun eines der Saison-Highlights für die Gäste und genau so wollen sie sich auch präsentieren. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten allerdings eher von einem Heimsieg der Schalker aus, die damit ihre Serie weiter ausbauen würden.

Vorschau zur Aufstellung Schalke - Krasnodar

Voraussichtliche Startelf FC Schalke 04 - FK Krasnodar

FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting – di Santo Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting – di Santo FK Krasnodar (Trainer: Schalimow):

Kritsyuk - Bystrov, Martynovich, Granqvist, Petrov - Kouassi Eboue, Kaboré, Gazinsky - Podberezkin, Ari, Joaozinho

Anstoß am 03.11.16 um 21:05 Uhr (Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

Bei den Russen steht Kritsyuk wieder zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Viererkette rund um Bystrov, Martynovich, Granqvist und Petrov möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Davor spielen Kouassi, Eboue, Kaboré und Gazinsky in der Mittelfeldzentrale. Im Angriff sollen derweil Podberezkin, Ari und Joaozinho für die dringend benötigten Auswärtstreffer sorgen. Bei den Schalkern steht wie gewohnt Fährmann im Kasten. Höwedes, Naldo, Nastasic und Kolasinac bilden die Viererkette. Geis und Bentaleb bedienen das zentrale Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und di Santo bestehen wird.

Quoten FC Schalke 04 vs. FK Krasnodar

Quotenvergleich Schalke - Krasnodar: Anbieter Sieg Schalke Remis Sieg Krasnodar Bonus tipico 1,60 4,00 5,70 100 EUR bet365 1,61 4,20 6,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Schalker mit einer Siegquote von 1.60 in der Favoritenrolle. Die Russen sind mit einer Siegquote von bis zu 6.00 eher der Außenseiter und würden wohl ein Remis unterschreiben, welches derzeit mit einer Quote von ungefähr 4.00 gelistet wird. Die genauen Wettq folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.