RB Salzburg verliert - Klarer Sieg für ManUnited

Das Team von Lucien Favre feiert in der Europa League den nächsten Sieg. Foto: Salvatore Di Nolfi Das Team von Lucien Favre feiert in der Europa League den nächsten Sieg. Foto: Salvatore Di Nolfi

Red Bull Salzburg wartet in der Europa League weiter auf seinen ersten Punkt. Im dritten Gruppenspiel kassierten die Österreicher die dritte Niederlage und stehen damit vor dem Aus. Im Heimspiel gegen den vom früheren Bundesligacoach Lucien Favre trainierten französischen Fußball-Spitzenclub OGC Nizza mussten sich die Salzburger mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und liegen in der Schalker Gruppe I auf dem letzten Rang. Das entscheidende Tor gelang Alassane Plea in der 13. Minute nach einem Salzburger Abwehrfehler.

Manchester United fuhr den zweiten Sieg in Gruppe A ein. Ohne den aussortierten Bastian Schweinsteiger gelang ein deutliches 4:1 (3:0) über Fenerbahce Istanbul. Paul Pogba (31./45+2), Anthony Martial (34.) und Jesse Lingard (48.) trafen für die Briten.

Ajax Amsterdam verteidigte durch ein 2:2 (1:1) bei Celta Vigo seine Tabellenführung in der Gruppe G. Der deutsche Nachwuchsprofi Amin Younes erzielte die zwischenzeitliche 2:1-Führung für den niederländischen Topverein.

In der Gruppe E überraschte Austria Wien durch ein spektakuläres 3:3 (1:2) beim italienischen Topclub AS Rom. In den letzten zehn Minuten trafen die Österreicher noch zweimal durch Dominik Prokop (82.) und Lary Kayode (84.) und machten damit einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand wett. Die Wiener steckten dabei auch die Verletzung von Österreichs Nationaltorhüter Robert Almer weg. Der Keeper war bei einem Abschlag mit dem rechten Knie umgeknickt und musste mit Verdacht auf Kreuz- und Seitenbandriss ausgewechselt werden.