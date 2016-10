Mainz vs. Anderlecht Wettquoten, Aufstellung und Wetten

1. FSV Mainz 05 vs. RSC Anderlecht treffen heute in der Europa League aufeinander. Beide Mannschaften haben vier Punkte aus den ersten beiden Partien geholt und führen die Tabelle der Gruppe C an. Zu Hause werden die Mainzer bei den Quoten der Buchmacher favorisiert. Bei Wetten auf einen Sieg von Mainz liegt die Quote unter 2.00, während es für einen Sieg der Belgier über das vierfache des Einsatzes zur Auszahlung gäbe. Die exakten Wettquoten folgen weiter unten. 1. FSV Mainz 05 vs. RSC Anderlecht treffen heute in der Europa League aufeinander. Beide Mannschaften haben vier Punkte aus den ersten beiden Partien geholt und führen die Tabelle der Gruppe C an. Zu Hause werden die Mainzer bei den Quoten der Buchmacher favorisiert. Bei Wetten auf einen Sieg von Mainz liegt die Quote unter 2.00, während es für einen Sieg der Belgier über das vierfache des Einsatzes zur Auszahlung gäbe. Die exakten Wettquoten folgen weiter unten.

In der aktuellen englischen Woche werden wir nicht nur mit Fußball aus der Königsklasse verwöhnt. Auch eine Etage tiefer kommt es auf dem europäischen Parkett zu spannenden Partien. Unter anderem sind die Mainzer wieder einmal aktiv und haben zuhause den belgischen Vertreter vom RSC Anderlecht zu Gast. Die Belgier werden von René Weiler trainiert, der uns aus der Zeit beim 1. FC Nürnberg noch bekannt ist. Es ist auch das Duell der beiden Favoriten auf ein Weiterkommen in die nächste Runde. Aktuell liegen die Gäste aufgrund der Tordifferenz mit 4 Punkten an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg über die Mainzer könnte man also schon einen entscheidenden Schritt in Richtung der nächsten Runde machen, doch die 05er haben hier schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die Mainzer haben ebenfalls schon starke 4 Punkte auf dem Konto und wollen nun mit einem Dreier nachlegen. Die Form der 05er ist recht ordentlich, denn in der Liga rangiert man derzeit mit 11 Punkten auf einem 7. Platz. Am Wochenende konnte man die Darmstädter souverän mit einem 2:1 besiegen und zuvor gab es gegen den VfL Wolfsburg ein Unentschieden. Die Spiele in der Euro League sind für die 05er mehr oder weniger nur ein Bonus, doch wenn man am Ende weit im Turnier voranschreitet, würde sich im Rheinland sicherlich niemand beschweren. Vor allem die Fans fiebern diesen Spielen immer wieder entgegen und wenn dann auch noch ein bekannter Name wie Anderlecht in der Opel-Arena vorspielt, sind alle voller Erwartung auf einen spannenden Fußball-Abend. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Sieg der Hausherren aus. p>

Vorschau zur Aufstellung Mainz - Anderlecht

Voraussichtliche Startelf 1. FSV Mainz 05 - RSC Anderlecht

1. FSV Mainz 05 (Trainer: Schmidt):

Lössl - Donati, Bell, Hack, Bussmann - Gbamin, Brosinski - Öztunali, Malli, De Blasis - Cordoba RSC Anderlecht (Trainer: Weiler):

Roef - Spajic, Kara Mbodji, Nuytinck, Acheampong - Dendoncker, Tielemans - Bruno, Stanciu, Hanni - Teodorczyk

Anstoß am 20.10.16 um 21:05 Uhr (Opel-Arena, Mainz)

Bei den Mainzern wird wie gewohnt Lössl zwischen den Pfosten stehen. In der Abwehr stehen derweil Donati, Bell, Hack und Bussmann. Das zentrale Mittelfeld wird von Gbamin und Brosinski beackert, während die Offensive aus Öztunali, Malli, De Blasis und Cordoba bestehen wird. Bei den Belgiern steht Roef zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Vorderreihe rund um Spajic, Kara Mbodji, Naytinck und Acheampong möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Davor bilden Dendoncker und Tielemans das defensive Mittelfeld und sollen Räume für die Offensive schaffen, die aus Bruno, Stnaciu, Hanni und Teodorczyk bestehen wird.

Quoten 1. FSV Mainz 05 vs. RSC Anderlecht

Quotenvergleich Mainz - Anderlecht: Anbieter Sieg Mainz Remis Sieg Anderlecht Bonus tipico 1,85 3,80 4,30 100 EUR bet365 1,85 4,00 4,20 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Tippquote von 1.85 davon aus, dass die Mainzer das heutige Gruppenspiel der Europa League gewinnen werden. RSC Anderlecht ist mit einer Wettquote von 4.30 eher der Underdog. Ein Unentschieden wird derweil mit einer Quote von 3.80 gelistet. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.