Krasnodar vs. Schalke Wetten, Quoten und Aufstellung im Vorbericht

FK Krasnodar vs. FC Schalke 04 lautet das heutige Spiel der Schalker in der Europa League. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Somit ist es das Duell um Platz 1 in der Gruppe I der Europa League. Die Quoten zu den Wetten zum Spiel sind annähernd ausgeglichen.

Die Champions League sah am Dienstag und am Mittwoch ihren 3. Spieltag der Gruppenphase und auch in der Europa League rollt die Kugel wieder. Unter anderem sind am Donnerstag auch die Schalker wieder aktiv, die es auswärts mit den Russen vom FK Krasnodar zu tun bekommen. Die Hausherren werden aufgrund ihrer eher unbekannten Truppe oft unterschätzt, doch nicht nur die Buchmacher gehen mit ihren Quoten davon aus, dass die Russen das Spiel gewinnen werden. Auch die aktuelle Form spricht für die Gastgeber, denn sie haben keines der letzten 7 Spiele verloren. Unter anderem haben sie am ersten Spieltag RB Salzburg in die Knie gezwungen und führen daher zusammen mit den Schalkern die Gruppe mit 6 Punkten an. Die Knappen zählen natürlich auch zu den großen Favoriten in der Gruppe, sodass dieses Spiel schon eine Art Vorentscheidung sein könnte. Die Truppe, die einen Dreier einfahren kann, könnte sich schon entscheidend absetzen und mit einem Blick auf die Tabelle langsam mit den Planungen für die nächste Runde beginnen. Vor allem die Schalker können im Moment jeden Sieg gut gebrauchen, denn in der Liga will es trotz des ersten Siegs gegen Gladbach noch nicht rund laufen. Am Wochenende kam man gegen Augsburg nicht über ein Remis hinaus und musste zudem noch die schwere Verletzung von Breel Embolo hinnehmen. Ein Sieg in der Euro League würde daher allen Beteiligten sehr gut tun, doch dafür müsste man zunächst die Quoten der Buchmacher Lügen strafen.

Vorschau zur Aufstellung Krasnodar - Schalke

Voraussichtliche Startelf FK Krasnodar - FC Schalke 04

FK Krasnodar (Trainer: Schalimow):

Kritsyuk - Bystrov, Martynovich, Granqvist, Petrov - Kouassi Eboue, Kaboré, Gazinsky - Podberezkin, Ari, Joaozinho FC Schalke 04 (Trainer: Weinzierl):

Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar

Anstoß am 20.10.16 um 19:00 Uhr (Kuban Krasnodar Stadion, Krasnodar)

Bei den Russen steht Kritsyuk zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Viererkette rund um Bystrov, Martynovich, Granqvist und Petrov möglichst keine Treffer zu ihm durchlässt. Davor spielen Kouassi, Eboue, Kaboré und Gazinsky in der Mittelfeldzentrale. Im Angriff sollen derweil Podberezkin, Ari und Joaozinho für die nötigen Treffer sorgen. Bei den Schalkern steht wie gewohnt Fährmann im Kasten. Höwedes, Naldo, Nastasic und Baba bilden die Viererkette. Geis und Bentaleb bedienen das zentrale Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Schöpf, Goretzka, Choupo-Moting und Huntelaar bestehen wird.

Quoten FK Krasnodar vs. FC Schalke 04

Quotenvergleich Krasnodar - Schalke: Anbieter Sieg Krasnodar Remis Sieg Schalke Bonus tipico 2,55 3,40 2,70 100 EUR bet365 2,62 3,50 2,80 100 EUR

Die Russen sind mit einer Siegquote von ca. 2.60 hauchdünn in der Rolle des Favoriten. Die Schalker sind aber mit einer Siegquote von 2.80 fast gleich auf. Wetten auf ein Remis werden derweil mit einer Quote von 3.40 gehandelt. Die genauen Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.