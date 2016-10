Weinzierl verzichtet auf Goretzka, Kolasinac und Bentaleb

Markus Weinzierl verzichtet in Krasnodar auf die angeschlagenen Goretzka, Kolasinac und Bentaleb. Foto: Ina Fassbender

Trotz der Personalprobleme geht der FC Schalke 04 das Auswärtsspiel in der Europa League beim russischen Vertreter FK Krasnodar positiv an. «Wir wissen, dass unsere Ausgangsposition gut ist», sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz in Krasnodar.

In der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr) fehlen nicht nur der in Augsburg schwer verletzte Breel Embolo (Sprunggelenksfraktur) und Eric Maxim Choupo-Moting (Kniereizung). Auf den Einsatz der leicht angeschlagenen Leon Goretzka, Sead Kolasinac und Nabil Bentaleb verzichtet Weinzierl, um kein Risiko einzugehen: «Wir wollen hier 100 Prozent gehen. Dafür brauchen wir 100 Prozent einsatzfähige Spieler. Das sind die drei nicht.»