Qäbälä vs. Mainz Aufstellung und Quoten in der Europa League

FK Qäbälä vs. 1. FSV Mainz 05 lautet das zweite Spiel der 05er in der Europa League. Die FK Qäbälä vs. 1. FSV Mainz 05 lautet das zweite Spiel der 05er in der Europa League. Die Quoten zu Qäbälä gegen Mainz sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen im Nachteil. Die vermutliche Aufstellung der Partie Qäbälä - Mainz gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

In dieser Woche werden wir wieder mit Fußball auf internationalem Topniveau belohnt. Unter anderem ist die Champions League aktiv, doch auch am Donnerstag müssen wir nicht auf das runde Leder verzichten, denn die Europa League sieht ebenfalls ihren nächsten Spieltag. Unsere beiden deutschen Vertreter sind mit von der Partie. Die Mainzer machen schon um 17 Uhr gegen Qäbälä den Anfang. Die Hausherren werden aufgrund des kuriosen Namens dem einen oder anderen Fan sicherlich ein Begriff sein, denn unter anderem hatten die Dortmunder in der Vergangenheit schon einmal das Vergnügen. In der Gruppe sind die Hausherren aber eher der Außenseiter, was sie auch beim ersten Spiel mit der Niederlage gegen Anderlecht unter Beweis gestellt haben. Unterschätzen darf man sie aber definitiv nicht, vor allem wenn man einen Blick auf die aktuelle Form wirft. Die Jungs aus Aserbeidschan haben in ihrer Liga die letzten 3 Partien gewonnen und führen die Tabelle mit 5 Siegen, einem Remis und einem starken Torverhältnis von 17:0 an. Davon können die Mainzer in der Bundesliga nur träumen. Eigentlich sah alles nach einem tollen Start aus, doch dann musste man sich im Derby gegen Leverkusen kurz vor Schluss noch mit einem 2:3 abfinden. Fakt ist, dass man von den ersten 7 Pflichtspielen der Saison nur 2 gewinnen konnte. Mit 7 Punkten steht man in der Liga nicht schlecht dar, allerdings ist der Anspruch nach der letzten Saison durchaus ein anderer. Gegen Qäbälä soll nun nach dem Remis gegen St. Etienne der erste Sieg in der Europa League folgen, denn die Gruppenphase will man mindestens überstehen. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten eben genau davon aus, dass die Gäste in Baku den Auswärtsdreier einfahren werden. Vorschau zur Aufstellung Qäbälä - Mainz

Bei Qäbälä steht Bezotosnyi zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Abwehr rund um Rafael Santos, Vernydub und Stankovic möglichst wenige Bälle zu ihm durchlässt. Davor bilden Mirzabekov, Qurbanov, Sadygov, Zenjov und Ricardinho ein sehr kompaktes Mittelfeld, während die Offensive rund um Ozobic und Dabo für gefährliche Konter sorgen soll. Bei den Mainzern hütet wie gewohnt Lössl den Kasten. Die Viererkette wird aus Donati, Bell, Balogun und Bussmann bestehen und noch aus dem Mittelfeld heraus von Brosinski und Frei unterstützt. In der Offensive haben die 05er mit Öztunali, Malli, De Blasis und Cordoba kreative Kicker, die den Auswärtssieg mit ihren Treffern eintüten sollen.

Voraussichtliche Startelf FK Qäbälä - 1. FSV Mainz 05

FK Qäbälä (Trainer: Hrygorchuk):

Bezotosnyi - Rafael Santos, Vernydub, Stankovic - Mirzabekov, Qurbanov, R.A. Sadygov, Zenjov, Ricardinho - Ozobic, Dabo 1. FSV Mainz 05 (Trainer: Schmidt):

Lössl - Donati, Bell, Balogun, Bussmann - Brosinski, F. Frei - Öztunali, Malli, De Blasis - Cordoba

Anstoß am 29.09.16 um 17:00 Uhr (Bakcell-Arena, Baku)

Quoten FK Qäbälä vs. 1. FSV Mainz 05

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von 1.85 davon aus, dass die Mainzer das Spiel gewinnen werden. Der Gastgeber aus Aserbeidschan ist mit einer Quote von 4.75 trotz des Heimspiels der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.60 gelistet. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.

Quotenvergleich Qäbälä - Mainz: Anbieter Sieg Qäbälä Remis Sieg Mainz Bonus tipico 4,40 3,50 1,85 100 EUR bet365 4,75 3,60 1,85 100 EUR

Beste Quote Sieg Qäbälä: 4,75 von bet365Beste Quote Unentschieden: 3,60 von bet365Beste Quote Sieg Mainz: 1,85 von Tipico und bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.