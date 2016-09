Mainz 05 hofft auf Sieg in Aserbaidschan - Bungert fit

Der Mainzer Niko Bungert ist in Baku dabei. Foto: Andreas Arnold Der Mainzer Niko Bungert ist in Baku dabei. Foto: Andreas Arnold

Am Kaspischen Meer will sich der FSV Mainz 05 verlorene Zähler zurückholen. «Wer weiter kommen will, muss auch auswärts punkten. Wir wollen einen Dreier», sagte Trainer Martin Schmidt vor dem ersten Auswärtsauftritt in der Gruppe C der Europa League am heutigen Donnerstag (17.00 Uhr) bei FK Qäbälä. Zum Gruppen-Auftakt hatte Mainz 1:1 gegen AS Saint-Étienne gespielt.

Vor der Partie am Sonntag beim VfL Wolfsburg soll ein internationaler Erfolg über den Kräfteverschleiß in der dritten englischen Woche in Serie hinweghelfen. «Man merkt schon, dass die Frische ein wenig fehlt», meinte Schmidt. Der Schweizer will weiter rotieren. Kapitän Niko Bungert, der wegen einer Muskelverletzung beim 2:3 gegen Leverkusen fehlte, meldete sich einsatzbereit.

Auch im defensiven Mittelfeld sieht die personelle Situation etwas günstiger aus. Zu Fabian Frei, Daniel Brosinski und Suat Serdar gesellt sich José Rodriguez. In der Liga ist der Spanier nach seinem brutalen Foul am Augsburger Dominik Kohr noch gesperrt, in der Europa League aber kann er spielen. «Ihn brauchen wir, um auf der Sechserposition den einen oder anderen durchschnaufen zu lassen», meinte Schmidt.

Der FK Qäbälä führt in Aserbaidschan die Liga mit fünf Siegen, einem Remis und 17:0 Toren an. «In ihrer Liga sind sie wie Bayern München, da sind sie allen überlegen. International spielen sie anders, stehen kompakter. Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein», betonte der Mainzer Trainer. Erschwert werden könnte die Partie durch starke Regenfälle, die am Mittwoch über dem Spielort Baku niedergingen.

