Benfica Lissabon: Borussia Dortmunds Gegner im Achtelfinale

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Champions League auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.

BENFICA LISSABON: Benfica kam in der vergangenen Champions-League-Saison ins Viertelfinale, ehe gegen Bayern München das Aus folgte. In den Jahren 2013 und 2014 zog Benfica jeweils ins Finale der zweitklassigen Europa League ein. «Es wird ein sehr schweres Duell», sagte der Fußball-Chef des Clubs, Lourenço Coelho, zum jetzigen Gegner aus Dortmund. «Wir werden aber auch zwei große Spiele vor tollen Kulissen sowohl in Dortmund als auch in Lissabon erleben», wurde Coelho von der Nachrichtenagentur «Lusa» zitiert.