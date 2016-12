FC Arsenal: Bayern Münchens Gegner im Achtelfinale

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Dauerkontrahenten FC Arsenal. Seit 2000 standen sich beide Teams schon zehnmal in der Fußball-Königsklasse gegenüber.

FC ARSENAL: Auf dem Weg zum Triumph in London 2013 schaltete der FC Bayern den Dauergegner der vergangenen Jahre im Achtelfinale aus. Auch 2005 und 2014 waren die «Gunners» in dieser Runde eine Durchgangsstation. In der Premier League wurde das Team von Trainer Arsène Wenger in der Vorsaison Zweiter. Gleich drei deutsche Weltmeister stehen in den Reihen des Londoner Teams: Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker. Die Gruppenphase gewann der englische Tabellenzweite vor Paris St. Germain.