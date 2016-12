Bayern mal wieder gegen Arsenal - BVB zieht Benfica Lissabon

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick. Foto: Laurent Gillieron Das Achtelfinale der Champions League im Überblick. Foto: Laurent Gillieron

Das gefürchtete Los FC Barcelona blieb dem FC Bayern München erspart, dafür kommt es fast schon traditionell zum Wiedersehen mit dem FC Arsenal und Weltmeister Mesut Özil. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren bekommt es der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Champions League mit den Gunners zu tun, die Statistik spricht klar für die Münchner. Die vermeintlich leichtere Aufgabe im Achtelfinale erwischte Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund, der auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon trifft. Bayer Leverkusen spielt gegen Vorjahresfinalist Atletico Madrid. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Die Achtelfinals werden zwischen dem 14. Februar und dem 15. März gespielt. Das Endspiel findet am 3. Juni in Cardiff statt. Bayern und Leverkusen haben in den Hinspielen jeweils Heimrecht. Der BVB muss zuerst in Lissabon antreten, ehe das Rückspiel in Dortmund steigt.

Die Bayern hatten erstmals seit der Saison 2009/10 das Achtelfinale nicht als Gruppensieger erreicht und hätten daher auch auf Topfavorit Barcelona treffen können. Doch es wurde wieder der englische Tabellenzweite FC Arsenal, bei dem neben Özil auch die weiteren deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi und Per Mertesacker unter Vertrag stehen. «Es wird schwierig, aber ich bin zuversichtlich», sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

Erst in der vergangenen Saison kam es in der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen. Arsenal siegte daheim 2:0, in München setzten sich die Bayern mit 5:1 durch. Davor war es auch dreimal in der Königsklasse im Achtelfinale zum deutsch-englischen Duell gekommen (2004/05, 2012/13, 2013/14), jeweils mit dem besseren Ende für die Münchner.

Für Leverkusen kommt es ebenfalls zu einem Wiedersehen. Erst in der Spielzeit 2014/15 hatte Bayer gegen Atletico gespielt, nach großem Kampf setzten sich die Spanier aber im Elfmeterschießen durch. «Das ist eine große Herausforderung, aber wir freuen uns über dieses Los. Vor zwei Jahren war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn unser Kader wieder komplett ist, dann haben wir durchaus eine Chance», sagte Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade. Bayer steht zum siebten Mal in die K.o.-Runde der Champions League, wenngleich die Vorrunde mitunter holprig verlief. Vorentscheidend war der 1:0-Sieg im Wembleystadion gegen Tottenham Hotspur.

Den stärksten Eindruck hatte in der Gruppenphase aus deutscher Sicht Dortmund hinterlassen. Der BVB hatte sich als Erster vor Titelverteidiger Real Madrid durchgesetzt und für einige Superlative gesorgt. 21 Vorrunden-Tore waren zuvor noch keinem Team gelungen. Darunter war auch das spektakuläre 8:4 gegen Legia Warschau, das als torreichstes Spiel in die Königsklassen-Historie einging. Als Belohnung gab es das Los Benfica, ein Selbstläufer ist das Duell laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aber nicht: «Wir müssen das schon ernst nehmen, Benfica ist zurzeit die stärkste Mannschaft in Portugal. Aber wir haben schon eine gute Chance, da zu bestehen.»

Das letzte Dortmunder Duell mit Benfica liegt schon einige Jahrzehnte zurück, 1963/64 hatte sich der BVB im Europapokal der Landesmeister gegen die Portugiesen im Achtelfinale durchgesetzt.

International verspricht das Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Barcelona Spannung. Dabei kommt es auch zum Duell der deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp. Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola spielt gegen AS Monaco. Titelverteidiger Real trifft auf den SSC Neapel.

