Lewandowski beschert FC Bayern Prestigesieg

Im neblig-kalten München hat der FC Bayern dank Kunstschütze Robert Lewandowski eine mäßige Champions-League-Gruppenphase mit einem Prestigeerfolg gegen Atlético Madrid abgeschlossen. In einem besseren Freundschaftsspiel besiegte der deutsche Fußball-Meister die schon zuvor als Gruppensieger feststehenden Spanier mit 1:0 (1:0). Lewandowski sorgte in der 28. Spielminute mit seinem zweiten Freistoßtreffer innerhalb von vier Tagen für den umjubelten Höhepunkt vor 70 000 Zuschauern.

Mit dem 15. Heimsieg nacheinander in der Champions League tankten die Bayern vor allem weiteres Selbstvertrauen für den Jahresendspurt in der Bundesliga. «Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr engagiert, sehr aktiv», sagte Mats Hummels. «Wir haben nicht viele Bälle verloren, ihnen nicht viele Möglichkeiten zum Kontern gegeben. Wir haben verdient gewonnen», sagte Coach Carlo Ancelotti. «Das Spiel hat unser Selbstvertrauen gestärkt, deshalb war er wichtig.»

Am kommenden Montag wird das Achtelfinale in Europas Königsklasse ausgelost, in dem die Münchner im Februar 2017 als Gruppenzweiter auf einen Gruppenersten treffen werden - im Extremfall heißt der Kontrahent schon in der ersten K.o.-Runde FC Barcelona.



Ancelotti nahm insgesamt fünf Wechsel in der Startelf vor, hielt aber an dem beim 3:1-Erfolg in Mainz erstmals in seiner Amtszeit erfolgreich umgesetzten 4-2-3-1-System fest. Die Rolle von Thomas Müller im Offensiv-Quartett nahm der Spanier Thiago ein, der weniger selbst in den Strafraum drängte. In der 77. Minute tauchte er jedoch frei dort auf, schoss aber aus fünf Metern auf Vorlage von Douglas Costa über das Tor und vergab die Großchance zum 2:0.

Schon früh war zu erkennen, dass es anders als beim Halbfinal-Duell beider Teams vor sieben Monaten weniger energisch zur Sache ging. Trotzdem entwickelte sich ein flottes Spiel, bei dem die Gäste zunächst die größeren Chancen hatten. Zweimal kam Hinspiel-Torschütze Yannick Carrasco in guter Position zum Abschluss, einmal bedient vom EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann (10.), einmal nach Flanke von Lucas (16.). Beide Male scheiterte der belgische Nationalspieler an Bayern-Keeper Manuel Neuer. Die Münchner verzeichneten ihre erste Chance, als Costa Atlético-Keeper Jan Oblak prüfte (19.).

In der ausnahmsweise nicht so kompakten Atlético-Defensive fanden die Bayern mit zunehmender Spielzeit mehr Lücken und belohnten sich nach Foul an Juan Bernat bei einer Standardsituation. Wie schon vier Tage zuvor traf Lewandowski mit einem direkt verwandelten Freistoß. Das sehenswerte Tor aus halblinker Position über die Mauer in den linken Winkel war praktisch eine Kopie seines Treffers zum 3:1 in Mainz. «Seit zwei, drei Monaten habe ich das trainiert und ich freue mich sehr, dass es auch im Spiel klappt», sagte Lewandowski. Es war das fünfte Tor des Polen in dieser Königsklassen-Saison.

Auch danach agierten beide Teams nicht mit letztem Einsatz. Atlético erweckte nicht den Eindruck, sich vom Rückstand beeindrucken zu lassen. Das Spiel plätscherte mit optischen Vorteilen für die Bayern weitgehend dahin. Für Szenenapplaus sorgte Neuer, der bei einem Ausflug aus dem Strafraum zur Erheiterung der Zuschauer sogar einen Doppelpass mit seinem Nationalelf-Kollegen Hummels spielte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber das deutlich aktivere Team, ohne aber nachlegen zu können. Bei einem Konter agierte Arjen Robben nach einem öffnenden Pass von Renato Sanches zu unentschlossen (54.). Nach dem anschließenden Eckball zielte Costa aus zentraler Position in die Arme von Oblak (55.). Altéticos Offensive um den blassen Griezmann machte kaum Anstalten, doch noch den sechsten Erfolg im sechsten Vorrunden-Spiel einzufahren. Bis zum Schluss waren die Bayern dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich.

