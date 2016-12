Leverkusen vs. Monaco Wettquoten, Wetten und Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs. AS Monaco lautet das letzte Spiel der Werkself in der Gruppenphase der Champions League. Die Quoten zu Leverkusen gegen Monaco sehen die Hausherren gegenüber den Franzosen im Vorteil. Die Gäste haben den Gruppensieg bereits unter Dach und Fach gebracht und werden deswegen auch in Sachen Personal etwas rotieren. Die Leverkusener sind ebenfalls schon qualifiziert, wollen ihren Fans aber unbedingt noch einen Sieg bieten. Bayer Leverkusen vs. AS Monaco lautet das letzte Spiel der Werkself in der Gruppenphase der Champions League. Die Quoten zu Leverkusen gegen Monaco sehen die Hausherren gegenüber den Franzosen im Vorteil. Die Gäste haben den Gruppensieg bereits unter Dach und Fach gebracht und werden deswegen auch in Sachen Personal etwas rotieren. Die Leverkusener sind ebenfalls schon qualifiziert, wollen ihren Fans aber unbedingt noch einen Sieg bieten.

Die Leverkusener können in dieser Woche entspannt in die letzte Runde der Gruppenphase der Champions League gehen. Schon vor dem Spiel gegen Monaco sind die Rheinländer sicher als Gruppenzweiter für die nächste Runde qualifiziert, allerdings ist das Ergebnis in der aktuellen Situation trotzdem nicht egal. Leverkusen befindet sich weiter in einer Art Krise, denn man will einfach nicht dauerhaft ins Rollen kommen. Vor allem in der Liga läuft man weiter der Musik hinterher und verliert weiter an Boden. Am Wochenende gab es nur ein Remis gegen Freiburg, womit man sich mit 17 Punkten langsam im Mittelfeld etabliert. Ein Sieg gegen Monaco wäre auch Balsam für die Seele der Fans und Verantwortlichen der Werkself. Die Franzosen hingegen kommen mit einer entsprechend breiten Brust nach Leverkusen, denn vor der Saison hätte man nicht unbedingt davon ausgehen können, dass Monaco die Gruppe derart souverän gewinnen wird. In der Ligue 1 läuft es ebenfalls wieder rund, denn man konnte sich zusammen mit Nizza und Paris wieder in der Spitzengruppe etablieren und ist damit voll im Rennen um die französische Meisterschaft. Es sieht also derzeit so aus, als würden sich die Monegassen wieder für die Champions League qualifizieren, während man im neuen Jahr zumindest das Achtelfinale bestreiten darf. Für die Partie in Leverkusen sehen die Buchmacher allerdings die Hausherren in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Leverkusen - Monaco

Voraussichtliche Startelf Bayer Leverkusen - AS Monaco

Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Havertz, Calhanoglu - Brandt - Chicharito Leno - Henrichs, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Havertz, Calhanoglu - Brandt - Chicharito AS Monaco (Trainer: Jardim):

Subasic - Sidibé, Glik, Diallo, Raggi - Bernardo Silva, Fabinho, Joao Moutinho, Lemar - Germain, Carrillo

Anstoß am 07.12.16 um 20:45 Uhr (BayArena, Leverkusen)

Bei den Leverkusenern wird wie gewohnt Leno den Kasten hüten, während die Abwehr aus Henrichs, Jedvaj, Dragovic und Wendell bestehen wird. Davor bilden Kampl und Aranguiz die Doppelsechs, während weiter vorne Havertz, Calhanoglu, Brandt und Chicharito die nötigen Treffer markieren sollen. Bei den Monegassen steht Subasic zwischen den Pfosten. Sidibé, Glik, Diallo und Raggi bilden die Verteidigung. Im Mittelfeld kommen Bernardo Silva, Fabinho, Moutinho und Lemar zum Einsatz, während vorne Germain und Carillo den Auswärtssieg mit ihren Toren perfekt machen sollen.

Quoten Bayer Leverkusen vs. AS Monaco

Quotenvergleich Leverkusen - Monaco: Anbieter Sieg Leverkusen Remis Sieg Monaco Bonus tipico 1,80 3,70 4,40 100 EUR bet365 1,85 3,75 4,50 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Monegassen mit einer Siegquote von 4.50 in der Außenseiterrolle. Die Leverkusener sind trotz des Tabellenplatzes mit einer Wettquote von 1.85 der Favorit, während ein Unentschieden mit einer Quote von 3.75 gehandelt wird. Die genauen Zahlen folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.