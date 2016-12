Real Madrid - Borussia Dortmund Quoten und Aufstellung

Real Madrid vs. Borussia Dortmund lautet das Spitzenspiel am 6. Spieltag in der Champions League. Bei den Wettquoten zu Real gegen Dortmund sehen die Buchmacher die Hausherren gegenüber den Deutschen im Vorteil. Die Dortmunder könnten schon mit einem Remis den Gruppensieg eintüten, während für die Königlichen lediglich ein Dreier in Frage kommt. Real Madrid vs. Borussia Dortmund lautet das Spitzenspiel am 6. Spieltag in der Champions League. Bei den Wettquoten zu Real gegen Dortmund sehen die Buchmacher die Hausherren gegenüber den Deutschen im Vorteil. Die Dortmunder könnten schon mit einem Remis den Gruppensieg eintüten, während für die Königlichen lediglich ein Dreier in Frage kommt.

Während in vielen Gruppen der Drops schon gelutscht ist, kämpfen die Dortmunder am Mittwoch beim Spiel gegen Real Madrid noch um den Gruppensieg. Vor dieser Partie führt der BVB die Gruppe mit stolzen 13 Punkten an, allerdings folgt der Gegner aus Spanien mit 11 Punkten und hat daher noch eine realistische Chance, die Schwarz-Gelben auf der Zielgeraden zu überholen. Ronaldo und Co. brauchen nur einen Sieg vor heimischer Kulisse und schon könnte man den Gruppensieg verbuchen. Dass dies aber kein Selbstläufer wird, hat schon das Hinspiel beim BVB gezeigt, als man mit etwas Glück noch einen Punkt mitnehmen konnte (2:2). Seither kamen die Königlichen aber richtig ins Rollen, haben in Spanien die Tabellenführung vor dem FC Barcelona behauptet und zählen in der Königsklasse zu den ganz großen Favoriten auf den Titel. Das ist wie so oft zu großen Teilen CR7 zu verdanken, der unter anderem wegen dem EM-Titel und seinen erneut über 50 Toren in diesem Jahr wahrscheinlich zum Fußballer des Jahres ernannt werden wird. Die Dortmunder hingegen befanden sich in den letzten Wochen in einem ständigen Auf und Ab. In der Liga ließ man zu oft Punkte liegen und hat folglich aktuell nichts mit der Tabellenspitze zu tun. Die Generalprobe am Wochenende gegen Gladbach konnte die Tuchel-Elf immerhin souverän mit 4:1 erfolgreich gestalten. Des Weiteren hat man mit Aubameyang einen Torjäger in den eigenen Reihen, der im Moment fast aus allen Lagen trifft. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Heimsieg der Spanier aus.

Vorschau zur Aufstellung Real - Dortmund

Voraussichtliche Startelf Real Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas - Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Nacho - Modric, Kovacic - Vazquez, James, Cristiano Ronaldo - Benzema

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl, Castro – Götze, Dembelé, Reus - Aubameyang

Anstoß am 07.12.16 um 20:45 Uhr (Santiago Bernabeu, Madrid)

Bei den Dortmundern wird Weidenfeller zwischen den Pfosten stehen. Davor bilden Piszczek, Sokratis, Bartra und Schmelzer die defensive Viererkette. Weigl spielt zusammen mit Castro auf der Doppelsechs und schafft damit Räume für den Angriff, der von Götze, Dembelé, Reus und Aubameyang gebildet wird. Bei den Königlichen besteht die Abwehr aus Keeper Navas, Danile, Pepe, Ramos und Nacho. Modric und Kovacic bilden in Abwesenheit von Toni Kroos die Doppelsechs. Vorne haben die Spanier mit Vazquez, James, Ronaldo und Benzema eine enorme Sturmpower.

Quoten Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Real - Dortmund: Anbieter Sieg Real Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 1,85 4,00 3,90 100 EUR bet365 1,85 4,00 4,20 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Königlichen mit einer Siegquote von 1.85 in der Favoritenrolle, obwohl die Dortmunder als Tabellenführer kommen. Sie sind mit einer Quote von 3.90 eher der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 4.00 gehandelt. Die genauen Quoten folgen nun.

