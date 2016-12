Barcelona - Gladbach Aufstellung, Quoten und Tipp

FC Barcelona vs. Borussia Mönchengladbach lautet das letzte Spiel der Gruppenphase für die Gladbacher. Die Quoten zu Barcelona gegen Gladbach sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Vorteil. Währen Barcelona schon sicher als Gruppensieger qualifiziert ist, haben die Gladbacher noch eine minimale Chance auf das Achtelfinale, wenn sie im Camp Nou einen Sieg einfahren können. . FC Barcelona vs. Borussia Mönchengladbach lautet das letzte Spiel der Gruppenphase für die Gladbacher. Die Quoten zu Barcelona gegen Gladbach sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Vorteil. Währen Barcelona schon sicher als Gruppensieger qualifiziert ist, haben die Gladbacher noch eine minimale Chance auf das Achtelfinale, wenn sie im Camp Nou einen Sieg einfahren können. .

In dieser Woche sind die Gladbacher für dieses Jahr das letzte Mal in der Gruppenphase der Champions League aktiv. Am 6. Spieltag geht es beim FC Barcelona im Camp Nou zur Sache. Die Vorzeichen für dieses Spiel sind relativ klar. Die Katalanen werden wohl nicht alle Topstars aufbieten, da man schon vor dem letzten Spiel sicher als Gruppensieger für die nächste Runde qualifiziert ist. Die Gladbacher hingegen haben 3 Punkte Rückstand auf Manchester City, könnten aber mit einem Dreier noch an den Engländern vorbeiziehen. Gleichzeitig müsste man aber auch hoffen, dass Celtic Glasgow mit möglichst vielen Toren Unterschied gegen die Citizens gewinnt, was ebenfalls nicht sonderlich realistisch ist. Nichts desto trotz wollen die Fohlen sich zumindest mit Anstand in die Europa League verabschieden, was schon vor dem 1. Spieltag in dieser harten Gruppe das ausgeschrieben Ziel war. Fakt ist aber, dass die Gladbacher sich sowohl in der Liga als auch in der Königsklasse in den letzten Wochen nicht die beste Form an den Tag gelegt haben. Gegen Barcelona hat man nun noch einmal die Chance, auch den Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss auf internationaler Ebene zu schenken. Die Hausherren hingegen werden in Sachen Kader wohl etwas rotieren, da man den Fokus bis zum Jahreswechsel auf die Liga legen kann und muss. In der Liga liegt man noch immer hinter den Königlichen von Real Madrid, was Messi und Co. möglichst schnell ändern wollen. Für die Partie gegen Gladbach sind die Katalanen jedenfalls in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Barcelona - Gladbach

Voraussichtliche Startelf FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach

FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

Bravo - Digne, Mascherano Umtiti, Vidal – Gomez, Rakitic, Suarez – Neymar, Suarez, Alcacer

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Korb, Vestergaard, Elvedi - Strobl, Kramer - Hazard, Dahoud, Wendt - Stindl - Raffael

Anstoß am 06.10.16 um 20:45 Uhr (Camp Nou, Barcelona)

Bei den Hausherren wird Bravo im Tor stehen, während die Abwehr aus Digne, Mascherano, Umtiti und Vidal bestehen wird. Im Mittelfeld kommt Gomez neben Rakitic und Rafinha zum Einsatz, während die Offensive von Neymar, Suarez und Alcacer gebildet wird. Bei den Gladbachern stellt Schubert wie gewohnt Sommer in den Kasten, während Korb, Vestergaard, Christensen und Wendt die Abwehr bilden. Strobl, Kramer und Dahoud bilden das defensive Mittelfeld, während Hazard, Stindl und Raffael in der Offensive mit ihren Treffern den Auswärtsdreier perfekt machen sollen.

Quoten FC Barcelona vs. Borussia Mönchengladbach

Quotenvergleich Barcelona - Gladbach: Anbieter Sieg Barcelona Remis Sieg Gladbach Bonus tipico 1,37 5,00 8,00 100 EUR bet365 1,40 5,25 8,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Gladbacher mit einer Wettquote von 8.00 klar in der Außenseiterrolle. Die Katalanen sind vor heimischer Kulisse im Camp Nou mit einer Siegquote von ca. 1.40 der klare Favorit. Ein Remis wird aktuell mit einer Quote von etwas über 5.00 gelistet. Die genauen Tippquoten zu Barca gegen Gladbach gibt es nun im Anschluss. Unser Tipp lautet 3:1 Heimsieg für die Spanier.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.