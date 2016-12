Bayern vs. Atletico Aufstellung und Wettquoten in der Vorschau

FC Bayern München vs. Atletico Madrid lautet das letzte Gruppenspiel Spiel der Bayern in der Champions League. Die Quoten zu Bayern gegen Atletico sehen die Hausherren gegenüber den Spaniern im Vorteil. In erster Linie geht es eher ums Prestige, da vor der Partie schon feststeht, dass die Bayern hinter den Spaniern ins Achtelfinale einziehen werden. FC Bayern München vs. Atletico Madrid lautet das letzte Gruppenspiel Spiel der Bayern in der Champions League. Die Quoten zu Bayern gegen Atletico sehen die Hausherren gegenüber den Spaniern im Vorteil. In erster Linie geht es eher ums Prestige, da vor der Partie schon feststeht, dass die Bayern hinter den Spaniern ins Achtelfinale einziehen werden.

Auch die Bayern sind unter der Woche noch ein letztes Mal in der Gruppenphase der Champions League unterwegs. Vor heimischer Kulisse bekommt man es mit den Spaniern von Atletico Madrid zu tun. Eigentlich war es so gedacht, dass dieses Spiel für die Münchner ein Endspiel um den Gruppensieg wird, doch nach der Niederlage gegen FK Rostow war dieses Thema gegessen. So müssen die Münchner sich nun mit dem Platz hinter Atletico anfreunden. In der Liga konnte man immerhin mit einem 3:1 über Mainz mal wieder ein Zeichen setzen. Ein Sieg gegen Atletico wäre nun weniger für die Tabelle als für das eigene Selbstvertrauen wichtig. Bis zum Jahreswechsel will man, wenn möglich, an die Tabellenspitze und einen Vorsprung herausspielen. Die Gäste aus Spanien haben bisher mit alle Spiele in der Königsklasse gewonnen. In der Liga musste man nach einer kurzen Schwächephase den Kampf um die Meisterschaft auf Eis legen. Real ist schon einige Punkte davongezogen und auch mit Barcelona kann man in diesen Tagen nicht mithalten. Umso eindrucksvoller will man sich in der Champions League präsentieren und das ist mit 5 Siegen bisher gelungen. Sollte man nun gegen die Bayern die perfekte Gruppenphase komplettieren, muss man Atletico automatisch in die Gruppe der Titelkandidaten aufnehmen. Für die Bayern geht es derweil auch noch um eine größere Revanche als das Hinspiel, denn im letzten Jahr flog man im Halbfinale der Königsklasse gegen die Gäste raus. Die Buchmacher gehen derweil von einem Dreier der Münchner aus.

Vorschau zur Aufstellung Bayern - Atletico

Voraussichtliche Startelf FC Bayern München - Atletico Madrid

FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Kimmich, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Lahm, Thiago - T. Müller - Robben, Lewandowski, F. Ribery

Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas - Correa, Gabi, Tiago, Koke - Gameiro, Griezmann

Anstoß am 06.12.16 um 20:45 Uhr (Allianz Arena, München)

Bei den Bayern steht Neuer zwischen den Pfosten. Davor bilden Kimmich, Martinez, Hummels und Alaba die Viererkette. Lahm und Thiago spielen auf der Sechs während Müller wie auch in der Liga zuletzt auf der Zehn zum Einsatz kommen wird. Vorne sollen Robben, Ribery und Lewandowski für die nötigen Treffer sorgen. Bei den Gästen aus Madrid soll Oblak den Kasten sauber halten. Juanfran, Giminez, Godin und Lucas werden die Verteidigung bilden. Im Mittelfeld werden Correa, Gabi, Thiago und Koke den Laden schmeißen, während vorne von Gameiro und Griezmann Torgefahr ausgehen soll.

Quoten FC Bayern München vs. Atletico Madrid

Quotenvergleich Bayern - Atletico: Anbieter Sieg Bayern Remis Sieg Atletico Bonus tipico 1,65 3,80 5,50 100 EUR bet365 1,65 4,00 6,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Bayern mit einer Siegquote von 1.65 klar in der Favoritenrolle. Die Spanier sind mit einer Quote von 6.00 aber kein krasser Außenseiter. Ein Remis wird aktuell mit einer Quote von 4.00 gehandelt. Die genauen Quoten von Tipico und bet365 gibt es nun im Anschluss.

