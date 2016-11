Rostow vs. Bayern Aufstellung und Wettquoten

FC Rostow vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel der Bayern in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei Rostow gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Für Bayern geht es in erster Linie darum, im letzten Spiel gegen Atletico noch den Gruppensieg vor Augen zu haben, während die Russen etwas Zählbares im Rennen um die Europa League sehr gut gebrauchen könnten. FC Rostow vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel der Bayern in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei Rostow gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Für Bayern geht es in erster Linie darum, im letzten Spiel gegen Atletico noch den Gruppensieg vor Augen zu haben, während die Russen etwas Zählbares im Rennen um die Europa League sehr gut gebrauchen könnten.

Am Mittwoch geht es für die Bayern wieder in der Königsklasse zur Sache. Es steht eine harte Auswärtsreise zum FK Rostow an. Zeitlich müssen die Bayern schon um 18 Uhr ran, was bei Spielen in Russland zu dieser Jahreszeit üblich ist. Derzeit liegen die Münchner noch nicht an der Tabellenspitze, was den Verantwortlichen natürlich nicht gefällt. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität soll möglichst schnell wieder zurecht gerückt werden. Daher können sie sich beim Außenseiter keinen Ausrutscher erlauben, wenn man im letzten Spiel der Gruppenphase gegen Atletico Madrid den Gruppensieg noch in der eigenen Hand haben will. Fakt ist zwar, dass die Bayern in allen Wettbewerben noch gut platziert sind, doch in gewissem Maße merkt man auch, dass der Rekordmeister noch nicht in der Form ist, die man braucht, um am Ende bestenfalls mehrere Titel einfahren zu können. In der Liga hat man am Wochenende gegen Dortmund die erste Saisonniederlage hinnehmen und damit gleichzeitig die Tabellenführung an Leipzig abgeben müssen. In der Champions League hat man gegen Atletico bereits eine Pleite kassiert und läuft daher der Musik etwas hinterher auch wenn man natürlich schon sicher für die nächste Runde qualifiziert ist. Ein klarer Sieg muss her, denn ansonsten droht die Stimmung bei den Süddeutschen komplett umzuschlagen. Der Gegner aus Rostow kämpft derweil mit nur einem Punkt noch mit den punktgleichen Jungs aus Eindhoven um den Einzug in die Europa League. In der heimischen Liga liegt man derzeit nur auf dem 5. Platz, daher wäre ein Erfolg gegen die Bayern Balsam für die gescholtene Fußball-Seele der Hausherren. Alles läuft aktuell aber darauf hinaus, dass es in dieser Gruppe am letzten Spieltag gleich zwei Endspiele geben wird. Die Buchmacher gehen derweil für die aktuelle Partie von einem Erfolg der Bayern aus.

Vorschau zur Aufstellung Rostow - Bayern

Voraussichtliche Startelf FC Rostow - FC Bayern München

FC Rostow (Trainer: Daniliant):

Dzhanaev - M. Mevlja, Cesar Navas, Granat - Kalachev, Kudryashov - Erokhin, Gatcan - Noboa - Azmoun, Poloz Dzhanaev - M. Mevlja, Cesar Navas, Granat - Kalachev, Kudryashov - Erokhin, Gatcan - Noboa - Azmoun, Poloz FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Ulreich - Lahm, J. Boateng, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Renato Sanches - Douglas Costa, F. Ribery - Lewandowski

Anstoß am 23.11.16 um 18:00 Uhr (Olimp-2, Rostow)

Bei den Hausherren wird Dzhanaev im Kasten alle Hände voll zu tun bekommen. Gleiches gilt für die defensive Fünferkette, die aus Mevlja, Cesar Navas, Granat, Kalachev und Kudryashov bestehen wird. Im Mittelfeld agieren Erokhin und Gatcan, während die Offensive aus Noboa, Azmoun und Poloz für möglichst gefährliche Konter sorgen soll. Bei den Bayern vertritt Ulreich Neuer im Kasten. Davor bilden Lahm, Boateng, Hummels und Alaba die Abwehr. Alonso spielt neben Thiago auf der Doppelsechs und schafft damit Räume, die von der Offensive rund um Sanches, Costa, Ribery und Lewandowski genutzt werden sollen.

Quoten FC Rostow vs. FC Bayern München

Quotenvergleich Rostow - Bayern: Anbieter Sieg Rostow Remis Sieg Bayern Bonus tipico 14,00 6,20 1,25 100 EUR bet365 15,00 6,50 1,25 100 EUR

Die Buchmacher sehen bei den Wetten die Bayern mit einer Siegquote von 1.25 klar in der Favoritenrolle. Rostow ist trotz des Heimspiels mit einer Wettquote von 13.00 der klare Außenseiter und auch ein Remis ist mit einer Quote von 5.80 eher unwahrscheinlich. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.