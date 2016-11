Ancelotti zieht sein System durch

Für Carlo Ancelotti kommt ein Systemwechsel beim FC Bayern München nicht infrage. Der italienische Trainer kündigte an, die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters auch in Russland im Champions-League-Spiel gegen FK Rostow in einer 4-3-3-Formation auf den Platz zu schicken.

«Wir werden unser System nicht ändern. Wir werden bei drei Angreifern bleiben», sagte Ancelotti in Rostow. Klares Ziel sei ein Sieg, mit dem die Bayern ihre Chancen auf den Gruppensieg wahren würden. Allerdings erwartet Ancelotti viel mehr Gegenwehr als beim 5:0-Hinspielerfolg in München: «Wir werden kämpfen müssen.»