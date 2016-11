Moskau gegen Leverkusen Wetten und Aufstellung

ZSKA Moskau vs. Bayer Leverkusen lautet das nächste Spiel der Werkself in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei ZSKA gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern leicht im Nachteil. Mit einem Dreier könnten die Gäste bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen, während die Russen dringend den Heimsieg benötigen, wenn sie wenigstens im Rennen um die Europa League am letzten Spieltag noch ein Wörtchen mitreden wollen. ZSKA Moskau vs. Bayer Leverkusen lautet das nächste Spiel der Werkself in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei ZSKA gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Rheinländern leicht im Nachteil. Mit einem Dreier könnten die Gäste bereits einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen, während die Russen dringend den Heimsieg benötigen, wenn sie wenigstens im Rennen um die Europa League am letzten Spieltag noch ein Wörtchen mitreden wollen.

Kurz nach einem weniger erfolgreichen Spieltag in der Bundesliga geht es für die Werkself aus Leverkusen schon wieder in der Champions League zur Sache. Am Freitag musste man sich in der Liga noch dem neuen Tabellenführer aus Leipzig geschlagen geben, doch nun muss die Elf von Trainer Roger Schmidt den Schalter schleunigst wieder umlegen, denn beim Auswärtsspiel gegen ZSKA Moskau geht es möglicherweise schon um eine Vorentscheidung in der Gruppe E. Aktuell liegt Bayer mit 6 Punkten noch vor den Spurs (4 Punkte) auf dem 2. Platz, mit dem man sich für das Achtelfinale qualifizieren würde. Mit einem Dreier könnte man sich unter Umständen schon vor dem letzten Spieltag für die nächste Runde qualifizieren, denn im anderen Spiel der Gruppe werden sich Tabellenführer Monaco und Verfolger Tottenham gegenseitig die Punkte wegnehmen. Bei einem Sieg der Monegassen wären die Leverkusener bei einem eigenen Dreier schon sicher in der Runde der letzten 16. Zuletzt konnte man die Form mit drei Pflichtspielsiegen in Folge wieder stabilisieren, doch die Niederlage gegen den Aufsteiger RB Leipzig war ein erneuter Rückschlag, den es nun in wenigen Tagen zu verarbeiten gab. Der Gegner aus Moskau ist sicherlich keine Übermannschaft, allerdings sind auch die eisigen Temperaturen in Russland ein Thema. Das Spiel wird daher wie so oft bei Partien mit russischer Beteiligung auch schon um 18 Uhr angepfiffen. Die Russen liegen in ihrer Liga derzeit nur auf dem 3. Platz und haben nur zwei der letzten zehn Pflichtspiele für sich entscheiden können. Leverkusen sollte allerdings gewarnt sein, denn im Hinspiel war man ZSKA in der ersten Halbzeit komplett überlegen, am Ende musste man sich dann aber aufgrund einer extrem schwachen zweiten Hälfte mit einem 2:2 anfreunden. Die Tabelle bietet für diese Partie sicherlich genügend Motivation für die Elf von Trainer Roger Schmidt, die derweil auch von den Quoten der Buchmacher als Favorit angesehen wird.

Vorschau zur Aufstellung ZSKA - Leverkusen

Voraussichtliche Startelf ZSKA Moskau - Bayer Leverkusen

ZSKA Moskau (Trainer: Slutskiy):

Akinfeev - Mario Fernandes, V. Berezutskiy, A. Berezutskiy, Shchennikov - Wernbloom, B. Natcho - Tosic, Golovin, Ionov - L. Traoré Akinfeev - Mario Fernandes, V. Berezutskiy, A. Berezutskiy, Shchennikov - Wernbloom, B. Natcho - Tosic, Golovin, Ionov - L. Traoré Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Kampl, Brandt - Chicharito, Calhanoglu

Anstoß am 22.11.16 um 18:00 Uhr (CSKA, Moskau)

Bei den Hausherren wird Akinfeev im Tor alles versuchen, um seine weiße Weste über 90 Minuten zu wahren. Davor bilden Mario Fernandes, Berezutskiy, Berezutskiy und Shchennikov die defensive Viererkette, die bei Bedarf noch aus dem Mittelfeld von Wernbloom oder Natcho verstärkt werden kann. Vorne hat man mit Tosic, Golovin, Ionov und Stoßstürmer Traoré gefährliche Kicker, die für die nötigen Treffer sorgen sollen. Roger Schmidt stellt wie gewohnt Bernd Leno in den Kasten. Der junge Henrichs hat sich auf der rechten Seite etabliert und ergänzt damit die Viererkette rund um Tah, Toprak und Wendell. Baumgartlinger und Aranguiz ziehen im zentralen Mittelfeld die Fäden und schaffen damit Räume für die Offensive, die gegen ZSKA aus Kampl, Brandt, Calhanoglu und Chicharito bestehen wird.

Quoten ZSKA Moskau vs. Bayer Leverkusen

Quotenvergleich ZSKA - Leverkusen: Anbieter Sieg ZSKA Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 3,80 3,50 2,00 100 EUR bet365 3,80 3,50 2,10 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Leverkusener mit einer Siegquote von 2.00 in der Rolle des Favoriten. Die Russen von ZSKA sind trotz des Heimspiels mit einer Quote von 3.80 eher der Außenseiter bei den Sportwetten. Ein Remis, welches derzeit mit einer Wettquote von 3.50 gelistet wird, würde wohl beiden nicht wirklich weiterhelfen.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.