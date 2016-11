Dortmund vs. Warschau Aufstellung und Wettquoten

Borussia Dortmund vs. Legia Warschau lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Quoten zu Dortmund gegen Legia sehen die Hausherren gegenüber den Polen klar im Vorteil. Für Legia ist es bereits mehr oder weniger die letzte Chance auf die Europa League, während die Dortmunder mit einem Dreier weiterhin vor Real Madrid an der Tabellenspitze bleiben könnten. Borussia Dortmund vs. Legia Warschau lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Quoten zu Dortmund gegen Legia sehen die Hausherren gegenüber den Polen klar im Vorteil. Für Legia ist es bereits mehr oder weniger die letzte Chance auf die Europa League, während die Dortmunder mit einem Dreier weiterhin vor Real Madrid an der Tabellenspitze bleiben könnten.

Auch für die Dortmunder gibt es nach dem Spiel gegen die Bayern nicht viel Zeit zum Feiern, denn schon am Dienstag geht es in der Champions League mit dem Heimspiel gegen Legia Warschau weiter. Natürlich ist der Gegner jetzt keiner aus der Kategorie, bei dem man es mit der Angst zu tun bekommt, allerdings ist ein Dreier dennoch extrem wichtig, da so im letzten Gruppenspiel gegen Real bereits ein Remis sicher für den Gruppensieg reichen würde. Derzeit rangiert der BVB mit 10 Punkten aus 4 Spielen souverän auf dem Platz an der Sonne, während die Königlichen nur 8 Punkte auf dem Konto haben. In der Liga hatten die Dortmunder in den letzten Wochen immer wieder Probleme und spielten unter anderem dreimal in Folge nur Remis, doch spätestens nach dem Erfolg gegen die Bayern am vergangenen Samstag ist die schwarz-gelbe Welt wieder in Ordnung und man kann man sehr breiter Brust das Spiel gegen Legia angehen. Die Gäste haben bisher in 4 Spielen nur einen mageren Punkt zustande gebracht, allerdings gab es diesen im letzten Spiel ausgerechnet gegen Real Madrid. Kein Wunder also, dass die Dortmunder das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen werden, denn auch ansonsten sind die Polen gut in Form. Neben dem Remis gegen die Spanier konnten sie die letzten 4 Pflichtspiele allesamt gewinnen und konnten damit in der heimischen Liga nach einem schwachen Start wieder den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen. Gegen Dortmund ist Legia Warschau nun trotzdem der krasse Außenseiter, was natürlich auch die 1X2-Quoten der Buchmacher untermauern.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Legia

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Legia Warschau

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Weidenfeller - Passlack, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - C. Pulisic, Castro, M. Götze, Dembelé - Aubameyang Weidenfeller - Passlack, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - C. Pulisic, Castro, M. Götze, Dembelé - Aubameyang Legia Warschau (Trainer: Magiera):

Malarz - Bereszynski, Rzezniczak, Pazdan, Hlousek - Kopczynski, Moulin - Guilherme, Odjidja-Ofoe, Radovic - Prijovic

Anstoß am 22.11.16 um 20:45 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Bei den Hausherren steht Weidenfeller in der Champions League zwischen den Pfosten. Davor bilden Passlack, Sokratis, Bartra und Schmelzer die defensive Viererkette. Weigl und Castro spielen zusammen auf der Doppelsechs und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Pulisic, Götze, Dembelé und Aubameyang bestehen wird. Bei den Polen soll Malarz seinen Kasten möglichst sauber halten. Bereszynski, Rzezniczak, Pazdan und Hlousek spielen in der Verteidigung und werden dabei noch aus dem Mittelfeld heraus von Kopczynski und Moulin unterstützt. Guilherme, Odjidja-Ofoe, Radovic und Prijovic sollen derweil im Sturm für gefährliche Konter und bestenfalls den einen oder anderen Treffer sorgen.

Quoten Borussia Dortmund vs. Legia Warschau

Quotenvergleich Dortmund - Legia: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Legia Bonus tipico 1,08 12,00 25,00 100 EUR bet365 1,10 12,00 29,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Dortmunder mit einer Siegquote von 1.10 klar in der Favoritenrolle. Die Polen sind mit einer Siegquote von bis zu 29.00 folglich der Außenseiter und selbst ein Remis ist mit einer Quote von 12.00 eher unwahrscheinlich. Die genauen Quoten zu BVB gegen Warschau gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.