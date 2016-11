Dauerpatient Reus vor Comeback - Tuchel: «Er steht im Kader»

Mario Götze und Marco Reus (l) laufen sich beim Training in Dortmund warm. Foto: Ina Fassbender Mario Götze und Marco Reus (l) laufen sich beim Training in Dortmund warm. Foto: Ina Fassbender

Die lange Leidenszeit von Marco Reus geht dem Ende entgegen. Nach halbjähriger Zwangspause plant der Nationalspieler sein Comeback. «Stand jetzt ist er im Kader», sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Champions-League-Duell von Borussia Dortmund mit Legia Warschau am Dienstag (20.45 Uhr). Mit Bezug auf das große Verletzungspech der vergangenen Monate fügte der Fußball-Lehrer jedoch hinzu: «Aber wir haben schon viele komische Sachen erlebt.»

Dauerpatient Reus ist bereits einen Tag nach dem Sieg gegen den FC Bayern (1:0) in das BVB-Mannschaftstraining zurückgekehrt. «Wenn alles super läuft, hoffe ich, dass ich am Dienstag dabei sein kann», sagte er voller Hoffnung auf seinen ersten Einsatz seit 184 Tagen. Eigentlich hatte Reus nach überstandener Schambeinentzündung bereits im Ligagipfel gegen den FC Bayern München sein Saisondebüt feiern sollen, musste aber aufgrund von leichten Problemen an der Ferse passen.

Fraglich ist der Einsatz der angeschlagenen Profis Marcel Schmelzer, Erik Durm und Raphael Guerreiro. Besonders schwer trifft Tuchel der Ausfall von Roman Bürki, der nach einem Mittelhandbruch bis zur Winterpause pausieren muss: «Mitten in der Saison seinen Stammkeeper zu verlieren, ist mit das Schlimmste, was passieren konnte.»

BVB Borussia Dortmund Tickets