Real verpasst vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale

Real Madrid hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League verpasst. Der Titelverteidiger spielte gegen Legia Warschau überraschend nur 3:3.

Auch Juventus Turin mit dem deutschen Nationalspieler Sami Khedira kam in der Gruppe H gegen Olympique Lyon nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Entscheidung in der Gruppe H ist damit vertagt. Der FC Sevilla führt diese nach einem 4:0 gegen Zagreb an. AS Monaco hat in der Leverkusener Gruppe klar mit 3:0 gegen Moskau gewonnen, den Einzug ins Achtelfinale aber noch nicht sicher.