Tottenham vs. Leverkusen Wetten und Aufstellung in der Champions League

Tottenham Hotspur vs. Bayer Leverkusen lautet das nächste Spiel der Leverkusener in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei Tottenham gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen im Vorteil. In der engen Gruppe zusammen mit Moskau und Monaco brauchen beide dringend einen Dreier, um sich besser platzieren zu können, bevor es in den letzten beiden Spielen um die Entscheidung geht.

Für die Leverkusener steht eine extrem wichtige Partie am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase an. Es geht auswärts bei den Tottenham Hotspur zur Sache und bei einem Blick auf die Tabelle wird klar, dass ein Sieg für die Werkself schon fast Pflicht ist. Derzeit liegt man hinter den Spurs und den Franzosen aus Monaco mit 3 Punkten auf dem 3. Platz. Dieser würde für die Europa League ausreichen, allerdings dürfte das nicht das Ziel der Rheinländer sein, die sich mit einem Dreier vor die Engländer und damit in eine gute Ausgangssituation bringen könnten. Im Hinspiel hat man es verpasst sich für eine gute Leistung zu belohnen. Ein Remis war nicht genug, doch jetzt hat man erneut die Chance, einen wichtigen Dreier einzufahren. In der Liga konnte man mit einem tollen Spiel gegen Wolfsburg die Wende aus der Formkrise heraus schaffen, doch nun gilt es diese Leistung auch auf europäischer Ebene zu bestätigen. Auch für die Stimmung bei den Fans wäre ein Sieg wichtig, denn in der letzten Woche musste man sich nach dem Spiel gegen die Sportfreunde Lotte aus dem DFB-Pokal verabschieden. Mit den Spurs wartet aber ein harter Gegner auf die Jungs von Trainer Roger Schmidt. Mit 20 Punkten befinden sich die Londoner noch in der Spitzengruppe der extrem spannenden Premier League. Am Wochenende ging die Generalprobe beim 1:1 gegen Leicester City allerdings etwas in die Hose. Zuletzt gab es für die Hausherren zu viele Unentschieden, was sich nun gegen Leverkusen wieder ändern soll. Mit einem Sieg könnte man die Deutschen schon auf 4 Punkte distanzieren, was bei noch 2 ausstehenden Spielen schon einer kleinen Vorentscheiden gleichkommt. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Dreier der Engländer aus.

Vorschau zur Aufstellung Tottenham - Leverkusen

Voraussichtliche Startelf Tottenham Hotspur - Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur (Trainer: Pochettino):

Lloris - Walker, Dier, Vertonghen, D. Rose - Wanyama, Eriksen - Sissoko, Son - Alli - Janssen

Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Brandt, Kampl - Chicharito, Volland

Anstoß am 02.11.16 um 20:45 Uhr (Wembley, London)

Bei der Werkself steht wie gewohnt Leno zwischen den Pfosten. Davor bilden Henrichs, Jedvaj, Dragovic und Wendell die Viererkette. Das Mittelfeld wird von Aranguiz und Baumgartlinger gebildet, während vorne Brandt, Kampl, Chicharito und Volland für die nötigen Auswärtstreffer sorgen sollen. Bei den Spurs setzt Trainer Pochettino auf Keeper Lloris und die Viererkette rund um Walker, Vertonghen, Dier und Rose. Wanyama, Sissoko, Son, Alli und Eriksen spielen in einem breiten Mittelfeld, während Janssen der einzige nominelle Stoßstürmer sein wird.

Quoten Tottenham Hotspur vs. Bayer Leverkusen

Quotenvergleich Tottenham - Leverkusen: Anbieter Sieg Tottenham Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 2,00 3,50 3,80 100 EUR bet365 2,00 3,60 4,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Leverkusener mit einer Wettquote von 3.80 in der Rolle des Underdogs. Tottenham ist mit einer Siegquote von 2.00 auch wegen des Heimspiels der Favorit für diese Partie. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.50 gehandelt. Die genauen Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.