Dortmund vs. Lissabon Aufstellung, Quoten und Wetten

Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Wetten zu Dortmund gegen Sporting sehen die Hausherren gegenüber den Portugiesen klar im Vorteil. Die Dortmunder könnten mit einem Dreier schon das Achtelfinale unter Dach und Fach bringen, während es für Sporting realistisch gesehen wohl nur noch um die Europa League geht. Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Wetten zu Dortmund gegen Sporting sehen die Hausherren gegenüber den Portugiesen klar im Vorteil. Die Dortmunder könnten mit einem Dreier schon das Achtelfinale unter Dach und Fach bringen, während es für Sporting realistisch gesehen wohl nur noch um die Europa League geht.

Für die Dortmunder kommen die englischen Wochen im Moment nicht gerade wie gerufen. Die Form stimmt nicht und so sehnen wohl viele beim BVB die Länderspielpause nach dem kommenden Wochenende herbei. Zunächst muss man sich aber in der Champions League zusammenreißen. Es steht das Rückspiel gegen Sporting Lissabon an. Das Duell mit den Portugiesen war das einzige der letzten 7 Spiele, dass die Elf von Trainer Thomas Tuchel gewinnen konnte. In der Liga musste man unter anderem gegen Berlin, Ingolstadt und Schalke Unentschieden hinnehmen, während man gegen Leverkusen sogar völlig leer ausging. Bei einem Dreier gegen Sporting könnte man aber schon das Achtelfinale in der Königsklasse verbuchen, was sicherlich auch die Stimmung im Verein auf ein anderes Level heben würde. Trainer Thomas Tuchel wird wohl wieder etwas rotieren, was bei der Breite im Kader aber kein großes Problem ist. Die Gäste aus Portugal wittern aber aufgrund der Schwächephase des Vizemeisters ihre Chance und diese müssen sie auch nutzen, wenn sie in der Gruppe zumindest den 3. Platz und damit die Qualifikation für die Europa League perfekt machen wollen. Unter anderem sind dafür die Tore vom ehemaligen Wolfsburger Bas Dost eingeplant. Schon bei der knappen 1:2-Pleite im Hinspiel waren die Portugiesen ganz knapp an einem Punktgewinn dran, doch auswärts wird es vor der gelben Wand im Signal-Iduna-Park ungleich schwerer. Ähnlich wieder BVB musste auch Sporting in der Liga zwei Remis hinnehmen. In der Tabelle ist man damit bis auf den 4. Platz abgerutscht. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Sieg des BVB aus.

Vorschau zur Aufstellung Dortmund - Sporting

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Sporting Lissabon

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro - Weigl - Dembelé, Castro, M. Götze, Schürrle - Aubameyang Sporting Lissabon (Trainer: Jorge Jesus):

Rui Patricio - Schelotto, Coates, Ruben Semedo, Zeegelaar - Elias, William Carvalho - Gelson Martins, Bruno Cesar, B. Ruiz - Dost

Anstoß am 02.11.16 um 20:45 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Bei den Dortmundern steht Bürki wie gewohnt im Kasten und vertraut seiner Abwehr, die aus Piszczek, Ginter, Sokratis und Guerreiro bestehen wird. Davor spielen Weigl und Castro im defensiven Mittelfeld, während weiter vorne Schürrle, Götze, Dembelé und Aubameyang für die nötigen Heimtreffer sorgen sollen. Bei Sporting steht mit Rui Patricio ein Routinier zwischen den Pfosten. Schelotto, Coates, Ruben, Semedo und Zeegelaar bilden die defensive Fünferkette. Im Mittelfeld sollen Carvalho, Martins und Elias Räume schaffen, die dann von der Offensive rund um Ruiz und Dost genutzt werden sollen.

Quoten Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon

Quotenvergleich Dortmund - Sporting: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Sporting Bonus tipico 1,42 4,80 7,20 100 EUR bet365 1,44 5,00 7,50 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Dortmunder bei den Wetten mit einer Siegquote von knapp über 1.40 in der Favoritenrolle. Sporting ist mit einer Quote von 7.50 der klare Außenseiter. Die Portugiesen wären wohl mit einem Remis zufrieden, welches derzeit Wetten von ca. 4.80 gelistet wird. Die genauen Quoten folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.