Gladbach muss sich gegen Celtic mit 1:1 begnügen

Da war mehr drin für Borussia Mönchengladbach. Die Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Celtic hielt aber nur kurz an. Foto: Rolf Vennenbernd

Die Enttäuschung über den vergebenen Sieg gegen Celtic Glasgow hielt bei Borussia Mönchengladbach nicht wirklich lange an.

«Wir können uns über den gewonnen Punkt freuen. Wir sind Dritter, das ist positiv», meinte Nationalspieler Christoph Kramer nach dem 1:1 (1:0) am vierten Spieltag in der Champions League. Damit haben die Gladbacher nach dem 2:0-Hinspielsieg in Schottland vor zwei Wochen die vorzeitige Chance auf den Verbleib im internationalen Wettbewerb vergeben, liegen aber mit 4 Punkten immer noch zwei Zähler vor Celtic im Rennen um Platz drei.