Besiktas und Neapel trennen sich 1:1

Der SSC Neapel hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League verpasst. Die Italiener kamen beim türkischen Meister Besiktas Istanbul in der Gruppe B nur zu einem 1:1 (0:0).

Im Falle eines Sieges hätte der italienische Vizemeister den Sprung in die K.o.-Runde perfekt machen können. Somit bleibt es in der Gruppe zwei Spieltage vor Schluss spannend. Napoli hat sieben, Besiktas sechs Punkte auf dem Konto. Ricardo Quaresma hatte Istanbul 1:0 in Führung geschossen (78./Handelfmeter), Marek Hamsik glich für Neapel zum 1:1 aus (82.). Im zweiten Spiel der Gruppe traf Benfica Lissabon auf Dynamo Kiew.