Man City gegen Barcelona Wetten, Wettquoten und Aufstellung

Manchester City vs. FC Barcelona lautet das Spitzenspiel des 4. Spieltags in der Champions League. Die Quoten zu den Wetten bei ManCity gegen Barcelona sehen die Hausherren gegenüber den Katalanen leicht im Nachteil. Für Barcelona wäre mit einem Dreier das Achtelfinale schon perfekt, während die Citizens die Gladbacher noch im Rückspiegel haben.

2 Wochen nach dem ersten Duell der beiden Topklubs geht es schon in dieser Woche wieder zur Sache. Der FC Barcelona bekommt es in der Champions League mit Manchester City zu tun, allerdings wird der Sieger diesmal auf der Insel im Etihad Stadium ermittelt. Nach der herben 0:4-Klatsche im Hinspiel brauchen die Hausherren dringend einen Dreier, denn man hat derzeit nur einen Punkt mehr auf dem Konto, als die Gladbacher, die es mit Celtic Glasgow zu tun bekommen werden. Ein Dreier gegen Barcelona ist aber nie einzuplanen, denn die Klasse der Katalanen kann man kaum unterbinden. Vor allem ist auch die Form der Citizens nicht mehr berauschend. Aus den letzten 7 Pflichtspielen gab es nur einen mageren Sieg für die Elf von Trainer Pep Guardiola, was natürlich für den eigenen Anspruch viel zu wenig ist. Am Wochenende konnte man gegen West Brom die Wende einleiten, doch diese Leistung gilt es nun gegen Barca zu bestätigen. Alles andere als eine herausragende Leistung wird auch nicht reichen, um den Spaniern etwas Zählbares abknüpfen zu können. Messi und Co. können mit einem Auswärtsdreier schon das Achtelfinale buchen und nichts anderes dürfte das Ziel der Katalanen sein. Nach einem etwas holprigen Saisonstart konnte man zuletzt 4 Siege in Folge einfahren. In der Liga liegt man zwar nach wie vor noch nicht an der Tabellenspitze, allerdings stimmen die Ergebnisse der letzten Wochen und mit einem Sieg über City könnte man das eigene Selbstvertrauen noch etwas weiter aufbauen. Als neutraler Fan wünscht man sich natürlich ein etwas spannenderes Spiel als zuletzt im Camp Nou, doch die Quoten der Buchmacher sehen auch für diese Partie die Katalanen leicht in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung ManCity - Barcelona

Voraussichtliche Startelf Manchester City - FC Barcelona

Manchester City (Trainer: Guardiola):

Bravo - Otamendi, Stones, Clichy - L. Sané, Fernandinho, Gündogan, Silva - De Bruyne, Aguero, Sterling Bravo - Otamendi, Stones, Clichy - L. Sané, Fernandinho, Gündogan, Silva - De Bruyne, Aguero, Sterling FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen - Mascherano, Piqué, Mathieu - Rafinha, Rakitic, Busquets, Digne - Messi, Suarez, Neymar

Anstoß am 01.11.16 um 20:45 Uhr (Etihad-Stadium, Manchester)

Beim FC Barcelona wird ter Stegen wieder das Tor hüten. Davor bilden Mascherano, Piqué, Mathieu und Rafinha die Viererkette. Rakitic, Busquets und Digne bilden ein breit gefächertes Mittelfeld, während weiter vorne wie gewohnt Messi, Suarez und Neymar die nötigen Treffer erzielen sollen. Die Citizens hoffen, dass Bravo gegen seinen ehemaligen Club diesmal keinen Treffer zulässt. Otamendi, Stones und Clichy bilden die defensive Dreierkette,die aus dem Mittelfeld heraus von Fernandinho, Gündogan, Silva, De Bruyne und Sané unterstützt wird, während vorne Aguero und Sterling den Heimdreier unter Dach und Fach bringen sollen.

Quoten Manchester City vs. FC Barcelona

Quotenvergleich ManCity - Barcelona: Anbieter Sieg ManCity Remis Sieg Barcelona Bonus tipico 2,80 3,50 2,45 100 EUR bet365 2,90 3,70 2,45 100 EUR

Die Wetten der Buchmacher sehen die Katalanen mit einer Quote von 2.45 in der Rolle des Favoriten. Manchester City ist mit einer Siegquote von 2.90 aber kein klarer Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.50 gehandelt. Die genauen Quoten zu Man City gegen Barcelona gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.