Gladbach - Celtic Wetten, Quoten und Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach vs. Celtic Glasgow lautet das nächste Spiel der Fohlen in der Champions League. Die Wetten zu Gladbach gegen Celtic sehen die Hausherren gegenüber den Schotten klar im Vorteil. Bei einem Sieg könnten die Hausherren sich weiterhin Hoffnungen auf das Achtelfinale machen, während die Gäste unbedingt einen Dreier brauchen, wenn sie zumindest noch in die Europa League wollen.

Für die Gladbacher steht schon wieder die nächste englische Woche an. Nachdem in der letzten Woche gegen den VfB Stuttgart der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals perfekt gemacht werden konnte, soll in dieser Woche der nächste Sieg in der Champions League folgen. Nach zwei Wochen steht das Rückspiel gegen Celtic Glasgow auf dem Plan. In Schottland konnte man den Gästen am 3. Spieltag die 3 Auswärtspunkte entlocken. Nicht nur der 3. Platz ist damit realistisch, mit einem Dreier kann man durchaus auch wieder auf das Achtelfinale in der Königsklasse schielen, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass zeitgleich die Jungs von Manchester City gegen den FC Barcelona verlieren werden. Damit hätten die Fohlen vor den letzten beiden Partien ein Weiterkommen selbst in der Hand. Am Wochenende wollte man sich im Spiel gegen Frankfurt eigentlich eine große Portion Selbstvertrauen holen, doch wieder einmal ließ die Elf von Trainer Schubert zu viele Chancen liegen und so musste man sich am Ende mit einem 0:0 gegen die Adler anfreunden. Gegen Celtic wollen die Fans nun den nächsten Dreier sehen, doch die Schotten werden auch auswärts vor allem kämpferisch alles in die Waagschale werfen, um am Ende zumindest einen Punkt mitnehmen zu können. In der heimischen Liga liegt man wie gewohnt völlig ungefährdet an der Tabellenspitze, sodass man sich eigentlich voll und ganz auf die Auftritte in der Champions League vorbereiten und freuen kann. Zumindest will man den Fans wie immer eine starke Show bieten, doch wenn man den Einzug in die Europa League noch schaffen will, benötigt man eigentlich schon einen Sieg gegen Gladbach, da die Chancen gegen Manchester City und Barcelona in den letzten beiden Spielen nicht unbedingt besser stehen. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil erwartungsgemäß von einem Heimsieg der Borussia aus.

Vorschau zur Aufstellung Gladbach - Celtic

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Jantschke, Vestergaard, Elvedi - Strobl, Kramer - Herrmann, Wendt - Stindl - Hahn, F. Johnson

Celtic Glasgow (Trainer: Rodgers):

Gordon - Lustig, Sviatchenko, Simunovic, Izaguirre - S. Brown, Armstrong - Forrest, Rogic, S. Sinclair - Dembelé

Anstoß am 01.11.16 um 20:45 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Bei den Gästen wird Gordon im Tor stehen und hoffen, dass die Abwehr rund um Lustig, Simunovic, Sviatchenko und Izaguirre möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Brown, Armstrong, Forrest und Rogic bilden ein breites Mittelfeld, während die Offensive aus Sinclair und Dembelé bestehen wird. Bei den Gladbachern stellt Schubert wie gewohnt Sommer in den Kasten, während Jantschke, Vestergaard, Elvedi und Wendt die Abwehr bilden. Strobl, Kramer und Herrmann bilden das zentrale Mittelfeld, während Hahn, Stindl und Johnson in der Offensive mit ihren Treffern den Heimdreier perfekt machen sollen.

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. Celtic Glasgow

Quotenvergleich Gladbach - Celtic: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Celtic Bonus tipico 1,47 4,50 7,00 100 EUR bet365 1,50 4,50 7,50 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 1.50 davon aus, dass die Gladbacher das Spiel gewinnen werden. Celtic ist mit einer Wettquote von 7.50 in der Rolle des Außenseiters. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.50 gehandelt. Die genauen Quoten zu den Wetten folgen nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.