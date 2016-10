Eindhoven vs. Bayern Wettquoten, Aufstellung und Wetten als Vorschau

PSV Eindhoven vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel des FCB in der Champions League. Die Quoten zu Eindhoven gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Die Bayern würden mit einem Sieg schone einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen, während für die Niederländer wohl ohnehin nur noch der 3. Platz realistisch ist. PSV Eindhoven vs. FC Bayern München lautet das nächste Spiel des FCB in der Champions League. Die Quoten zu Eindhoven gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen klar im Nachteil. Die Bayern würden mit einem Sieg schone einen entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale machen, während für die Niederländer wohl ohnehin nur noch der 3. Platz realistisch ist.

Für die Bayern geht es in dieser Woche auch wieder mit einer weiteren Partie in der Champions League weiter. Es steht das Rückspiel bei der PSV Eindhoven an, nachdem die Münchner vor zwei Wochen die erste Partie in der Allianz Arena für sich entscheiden konnten. Mit einem Dreier über die Niederländer wäre man dem Achtelfinale schon sehr nahe, doch dazwischen liegen noch 90 spannende Minuten. Die Bayern haben nach ihrer kurzen Schwächephase zwar wieder in die Erfolgsspur gefunden, doch an schlechten Tagen sind sie noch immer schlagbar. In der Liga läuft man derzeit weiter einer relativ ungefährdeten Meisterschaft entgegen, wenn man auf lange Sicht die Dortmunder als einzigen Verfolger ansieht und auch im DFB-Pokal konnte man sich ohne große Mühen für die nächste Runde qualifizieren. In der Königsklasse muss man sich aber derzeit hinter Atletico Madrid einreihen und das passt den Verantwortlichen überhaupt nicht. Ein Sieg bei der PSV ist daher fest eingeplant. Die Holländer haben in der Gruppe wohl nur noch den 3. Platz im Visier, doch aktuell liegt man mit nur einem Punkt aus den ersten 3 Spielen mit Rostow auf einer Höhe. Vor heimischer Kulisse will man den Münchnern zumindest ein Remis entlocken, doch die Form stimmt aktuell nicht. Im Pokal ist man ausgeschieden und in der heimischen Liga muss man sich aktuell mit dem 3. Platz hinter Ajax und Rotterdam zufrieden geben. Ein Erfolgserlebnis in der Champions League könnte also auch positive Auswirkungen auf die nächsten Aufgaben haben, doch ein Sieg gegen den FCB kann nie sicher eingeplant werden. Eindhoven muss einen Sahnetag erwischen, wenn man nicht die nächste Niederlage kassieren will, von der unter anderem auch die Buchmacher mit ihren Quoten ausgehen.

Vorschau zur Aufstellung Eindhoven - Bayern

Voraussichtliche Startelf PSV Eindhoven - FC Bayern München

PSV Eindhoven (Trainer: Cocu):

Pasveer - Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems - Pröpper, Guardado, Ramselaar - Bergwijn, Pereiro - L. de Jong Pasveer - Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems - Pröpper, Guardado, Ramselaar - Bergwijn, Pereiro - L. de Jong FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Badstuber, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Vidal - Robben, T. Müller - Lewandowski

Anstoß am 01.11.16 um 20:45 Uhr (Philips-Stadion, Eindhoven)

Bei den Münchnern steht wie gewohnt Neuer zwischen den Pfosten. Davor bilden Lahm, Boateng, Badstuber und Alaba die Viererkette. Im Mittelfeld spielt Alonso zusammen mit Thiago und Vidal, während die Offensive aus Robben, Müller und Lewandowski bestehen wird. Ancelotti wird also wieder etwas rotieren, doch wie immer ist die Bank der Bayern für den Fall der Fälle stark besetzt. Bei den Niederländern kommt alles auf die Abwehr an, die aus Keeper Pasveer, Arias, Isimat-Mirin, Willems und Moreno bestehen wird. Auch das Mittelfeld rund um Pröpper, Guardado und Ramselaar wird wohl in erster Linie mit Defensivaufgaben bedacht sein. Bergwijn, de Jong und Pereiro bilden derweil den Angriff.

Quoten PSV Eindhoven vs. FC Bayern München

Quotenvergleich Eindhoven - Bayern: Anbieter Sieg Eindhoven Remis Sieg Bayern Bonus tipico 8,50 5,30 1,35 100 EUR bet365 9,50 5,25 1,36 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 1.35 wie gewohnt von einem Dreier der Bayern aus. Eindhoven ist mit einer Siegquote von 9.50 eher der Außenseiter und auch ein Remis ist mit einer Quote von über 5.00 eher unwahrscheinlich. Die exakten Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.