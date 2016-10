Rummenigge wünscht sich Gruppen-Endspiel gegen Atlético

Karl-Heinz Rummenigge setzt auf einen Sieg gegen PSV Eindhoven. Foto: Andreas Gebert Karl-Heinz Rummenigge setzt auf einen Sieg gegen PSV Eindhoven. Foto: Andreas Gebert

Der FC Bayern will den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug in der Champions League perfekt machen, aber das Ziel bleibt der Gruppensieg. «Es wäre schön, wenn wir noch ein Endspiel in München gegen Atlético Madrid hinkriegen würden», sagte Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum vierten Gruppenspiel. «Aber das liegt auch zum Teil an uns. Dazu müssen wir erstmal die nächsten zwei Auswärtsspiele in Eindhoven und Rostow so gestalten, dass wir die Chance noch haben», sagte der Vorstandschef.

In der Tabelle führt Atlético Madrid (9 Punkte) vor den Münchnern (6). Zum direkten Duell zwischen den beiden kommt es am 6. Dezember in München. Nach der Partie in Eindhoven sind die Bayern am 23. November bei FK Rostow zu Gast. «Wir wollen dran bleiben an Atlético, so dass wir am Ende noch die Möglichkeit haben, Gruppenerster zu werden», sagte Kapitän Philipp Lahm vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in den Niederlanden. «Erstmal gilt es, unsere Leistung abzurufen, und in Eindhoven die drei Punkte einzusammeln.» Das Hinspiel hatten die Bayern vor zwei Wochen 4:1 gewonnen.

Verzichten muss Trainer Carlo Ancelotti auf die verletzten Javi Martínez und Franck Ribéry. 21 Spieler traten die Reise nach Eindhoven mit an. Ein spezielles Spiel ist die Partie in der Heimat für den am Wochenende bärenstarken Arjen Robben. Von 2002 bis 2004 spielte er für Eindhoven. «Das ist immer ein besonderes Spiel, wenn Du in Dein Heimatland zurückkommst. Er hat da auch seine ersten Schritte gemacht», hob Rummenigge hervor.

Mit einem Erfolg könnte der deutsche Meister das Achtelfinale vorzeitig perfekt machen, wenn Madrid nicht das Heimspiel gegen Rostow verliert. «Mit einem Sieg sind wir wahrscheinlich qualifiziert», sagte Rummenigge. «Wir haben die letzten Spiele wieder so ein bisschen die Kurve bekommen und haben auch sehr überzeugend agiert. Da wollen wir dran bleiben», forderte Thomas Müller.

