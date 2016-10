Robbens Gala mit Premiere - «Er ist ein Weltklassespieler»

Schlusspunkt: Arjen Robben trifft per Kopf zum 4:1. Foto: Sven Hoppe Schlusspunkt: Arjen Robben trifft per Kopf zum 4:1. Foto: Sven Hoppe

Über seine späte Tor-Premiere musste Bayern-Star Arjen Robben selbst lachen. «Man ist wahrscheinlich nie zu alt, um noch ein Kopfballtor zu machen», sagte Robben nach dem ersten Treffer dieser Art in der Champions League. Der 32-Jährige krönte damit seine herausragende Vorstellung beim 4:1 (2:1) der Münchner gegen die PSV Eindhoven, für die Robben von 2002 bis 2004 gespielt hatte.

Robben glänzte als Torschütze, bereitete zwei weitere Treffer vor. Gedankenschnell bediente er Thomas Müller per Eckball. Nach einem Solo hätte er gerne selbst getroffen, aber Robert Lewandowski staubte dann ab. «Arjen Robben ist herausragend. Er ist ein Weltklassespieler. Solche Spieler haben die Klasse und die Vision auf dem Platz, den Unterschied zu machen», schwärmte PSV-Trainer Phillip Cocu von seinem einstigen Teamkollegen in der Nationalmannschaft.

Am 1. Oktober hatte der von Muskelverletzungen gestoppte Turbodribbler erst sein Startelf-Comeback in der Bundesliga nach sieben Monaten gegeben. «Er ist elementar, um tiefstehende Gegner auseinanderzunehmen mit seinen Dribblings, mit seinem Tempo», sagte Mats Hummels. «Deswegen tut es uns sehr gut, wenn er fit ist, wenn er spielen kann.» Dann ist Robben, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, immer noch einer, der den Unterschied ausmacht.

