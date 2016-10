Barcelona vs. Manchester City Aufstellung, Wettquoten und Wetten

FC Barcelona vs. Manchester City lautet das Topspiel des 3. Spieltags in der Champions League. Die Quoten zu Barcelona gegen ManCity sehen die Hausherren gegenüber den Citizens im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Barcelona – ManCity gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum heutigen Spitzenspiel in der Königsklasse. FC Barcelona vs. Manchester City lautet das Topspiel des 3. Spieltags in der Champions League. Die Quoten zu Barcelona gegen ManCity sehen die Hausherren gegenüber den Citizens im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Barcelona – ManCity gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum heutigen Spitzenspiel in der Königsklasse.

Die Vorfreude ist groß! Nach spannenden Spielen in den Ligen geht es schon wieder mit einer englischen Woche weiter. Die Champions League sieht dabei ihren 3. Spieltag der Gruppenphase und neben den Spielen der deutschen Vertreter sind auch andere Klubs in Partien am Start, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Unter anderem geht es dabei um den großen FC Barcelona, der am Mittwoch im Topspiel auf Manchester City trifft. Die Citizens scheinen unter Trainer Pep Guardiola ein neues Level erreicht zu haben, auch wenn sie in den letzten Wochen ein paar Probleme bekommen haben. Nach 3 Spielen ohne Sieg liegt man in der Premier League zwar noch immer auf dem 1. Platz, die Konkurrenz hat aber zu den Himmelblauen aufgeschlossen. In der Champions League hat man aktuell 4 Punkte auf dem Konto und ist damit auf dem besten Weg ins Achtelfinale. In diesem Jahr will man unbedingt das Finale erreichen und bestenfalls sogar den Titel holen. Bei diesen Ambitionen muss man aber auch mit einem Punktgewinn im Camp Nou planen. Da haben die Katalanen natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. In der Königsklasse läuft es für Messi und Co. rund. Nach 2 Spielen hat man die volle Punktzahl erreicht, doch in der heimischen Liga ist noch immer etwas Sand im Getriebe. Nach 8 Spielen liegt man nur auf dem 4. Platz was natürlich absolut nicht den Ansprüchen des amtierenden Meisters genügt. Im Spiel gegen City müssen sie auch weiterhin ohne Messi auskommen, doch der Kader ist definitiv breit genug um gegen den Spitzenclub aus der Premier League einen Heimdreier einfahren zu können. Davon gehen im Moment auch die Buchmacher mit ihren Quoten zu diesem Spiel aus.

Vorschau zur Aufstellung Barcelona - ManCity

Voraussichtliche Startelf FC Barcelona - Manchester City

FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen - Mascherano, Piqué, Mathieu - Rafinha, Rakitic, Busquets, Digne - Arda Turan, Suarez, Neymar

Manchester City (Trainer: Guardiola):

Bravo - Otamendi, Stones, Clichy - L. Sané, Fernandinho, Gündogan, Silva - De Bruyne, Iheanacho, Sterling

Anstoß am 19.10.16 um 20:45 Uhr (Camp Nou, Barcelona)

Beim FC Barcelona wird ter Stegen wieder das Tor hüten. Davor bilden Mascherano, Piqué, Mathieu und Rafinha die Viererkette. Rakitic, Busquets, Digne und Turan bilden ein breit gefächertes Mittelfeld, während weiter vorne Suarez und Neymar in Abwesenheit von Messi die nötigen Treffer erzielen sollen. Die Citizens hoffen, dass Bravo gegen seinen ehemaligen Club möglichst keinen Treffer zulässt. Otamendi, Stones und Clichy bilden die defensive Dreierkette. Das Mittelfeld wird aus Fernandinho, Gündogan, Silva, De Bruyne und Sané bestehen, während vorne Iheanacho und Sterling für die nötigen Treffer sorgen sollen, um aus dem Camp Nou etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Quoten FC Barcelona vs. Manchester City

Quotenvergleich Barcelona - ManCity: Anbieter Sieg Barcelona Remis Sieg ManCity Bonus tipico 1,47 4,80 6,20 100 EUR bet365 1,55 4,75 6,00 100 EUR

Die Wettanbieter gehen mit einer Tippquote von ca. 1.50 von Heimsieg des FC Barcelona aus. Wetten auf Man. City sind mit einer Wettquote von knapp über 6.00 gelistet und die Engländer sind somit in der Rolle des Underdogs. Ein Unentschieden wird gegenwärtig mit einer Quote von 4.80 angeboten. Die genauen Quoten folgen im Anschluss.

