Gladbach in Glasgow unter Erfolgsdruck

Nach der Pleite beim FC Schalke 04 und dem enttäuschenden 0:0 gegen den Hamburger SV steht Borussia Mönchengladbach bei Celtic Glasgow am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr) auch in der Champions League unter Erfolgsdruck.

AUSGANGSLAGE: Mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen stehen die Gladbacher in der Gruppe C auf Rang vier hinter Celtic (1) unter Zugzwang. Um den zumindest für die Teilnahme an der Europa League nötigen dritten Gruppenplatz zu erreichen, muss der Bundesliganeunte in beiden Spielen gegen Celtic punkten und an den Schotten vorbeiziehen. «Bei einer Niederlage in Celtic sind wir zwar noch nicht raus, aber dann würde es schon richtig eng», sagte Offensivspieler André Hahn.