Real feiert souveränen Sieg gegen Warschau - Juve gewinnt

Real Madrid ist dem Achtelfinale in der Fußball-Champions-League ein Stück näher gekommen. Der amtierende Champion mit Weltmeister Toni Kroos gewann in der Gruppe F ungefährdet mit 5:1 (3:1) gegen Legia Warschau und feierte am 3. Spieltag den zweiten Sieg.

Mit sieben Punkten liegt Real hinter den siegreichen Dortmundern auf Platz zwei. Der italienische Meister Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira kam zu einem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Olympique Lyon und führt die Gruppe H mit sieben Zählern vor dem punktgleichen FC Sevilla an.