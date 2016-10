Leverkusen vs. Tottenham Quoten, Wetten und Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs. Tottenham Hotspur lautet das nächste Spiel der Werkself in der Champions League. Nachdem für Bayer gegen AS Monacon und ZSKA Moskau jeweils nur ein Remis raussprang, sind die Leverkusener heute gegen Tottenham gefordert. Mit einem Sieg gegen die Engländer kann man diese überholen und mindestens auf Platz Zwei der Gruppe E vordringen. Die Quoten und Aufstellung zur Partie gibt es in dieser Vorschau.

Am Wochenende konnten wir einige spannende Spiele in der Bundesliga bewundern. Lange müssen wir nun nicht auf weitere Partien warten, denn schon unter der Woche geht es auf der europäischen Bühne weiter. Die Champions League öffnet wieder ihre Tore und dabei kommt es am Dienstag und am Mittwoch zum 3. Spieltag der Gruppenphase. Schon am Dienstag können die Leverkusener mit einem Erfolg auf Kurs Achtelfinale bleiben, allerdings sind die Gegner aus London alles andere als zu unterschätzen. Die Spurs haben nach 2 Spielen 3 Punkte auf dem Konto und sind damit ein direkter Konkurrent für die Werkself, die gerade einmal zwei Zähler auf dem Konto hat. Vor allem die Form sollte den Rheinländern zu denken geben, denn Tottenham ist seit nunmehr 6 Spielen ungeschlagen und hat unter anderem gegen Manchester City einen Sieg eingefahren. Davon wollen die Hausherren natürlich nichts wissen, denn nach zwei Remis zählt nun zuhause nur noch ein Dreier, wenn man ins Achtelfinale einziehen möchte. Fakt ist aber auch, dass sich die Elf von Trainer Roger Schmidt in diesen Tagen eher mittelmäßig präsentiert. In der Liga hätte man am Wochenende einen weiteren Schritt Richtung oberes Tabellendrittel machen können, doch gegen die Bremer gab es am Ende eine unverdiente Niederlage. Folglich rangiert man derzeit mit nur 10 Punkten auch nur auf dem 10. Platz in der Tabelle. Ein Sieg über die Spurs würde vermutlich auch wieder neue Kräfte für den nationalen Fußball freisetzen. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten immerhin davon aus, dass sich Bayer in der Rolle des Favoriten befindet.

Vorschau zur Aufstellung Leverkusen - Tottenham

Voraussichtliche Startelf Bayer Leverkusen - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Kampl - Brandt, Calhanoglu - Chicharito, Mehmedi Tottenham Hotspur (Trainer: Pochettino):

Lloris - Walker, Vertonghen, Trippier, B. Davies - Sissoko, Wanyama, Dier, Eriksen - Alli - Son

Anstoß am 18.10.16 um 20:45 Uhr (BayArena, Leverkusen)

Bei der Werkself steht wie gewohnt Leno zwischen den Pfosten. Davor bilden Henrichs, Tah, Toprak und Wendell die Viererkette. Das Mittelfeld wird von Aranguiz und Kampl gebildet, während vorne Brandt, Calhanoglu, Chicharito und Mehmedi für die nötigen Treffer sorgen sollen. Bei den Spurs setzt Trainer Pochettino auf Keeper Lloris und die Viererkette rund um Walker, Vertonghen, Trippier und Davies. Sissoko, Wanyama, Dier, Alli und Eriksen spielen in einem breiten Mittelfeld, während Son der einzige nominelle Stürmer sein wird.

Quoten Bayer Leverkusen vs. Tottenham Hotspur

Quotenvergleich Leverkusen - Tottenham: Anbieter Sieg Leverkusen Remis Sieg Tottenham Bonus tipico 2,15 3,40 3,40 100 EUR bet365 2,15 3,50 3,60 100 EUR

Die Wettanbieter gehen mit einer Tippquote von 2.15 davon aus, dass die Hausherren das Duell gewinnen werden. Die Spurs sind mit einer Siegquote von maximal 3.60 aber kein klarer Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.40 gelistet. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Anschluss.

