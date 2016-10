Sporting Lissabon vs. Dortmund Tipp, Quoten und Aufstellung

Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund lautet das heutige Spiel des BVB in der Champions League. Mit einem Sieg bei den Portugiesen könnte der BVB die Tür zum Achtelfinale der Königsklasse weit aufstoßen. Die Wettquoten zu den Wetten der Buchmacher sehen Schwarzgelb auch leicht favorisiert. Unser Tipp lautet 1:2 und somit Sieg für den BVB. Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund lautet das heutige Spiel des BVB in der Champions League. Mit einem Sieg bei den Portugiesen könnte der BVB die Tür zum Achtelfinale der Königsklasse weit aufstoßen. Die Wettquoten zu den Wetten der Buchmacher sehen Schwarzgelb auch leicht favorisiert. Unser Tipp lautet 1:2 und somit Sieg für den BVB.

Nach der Länderspielpause gehen nun die Vereinsteams endlich wieder in die Vollen. Der letzte Spieltag in der Bundesliga ist noch nicht richtig durch und schon geht es in der Champions League weiter. Der 3. Spieltag der Gruppenphase steht vor der Tür und dabei sind natürlich auch unsere deutschen Vertreter wieder aktiv. Schon am Dienstag spielt unter anderem Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. Keine leichte Aufgabe für den BVB, doch die Schwarz-Gelben haben in ihrer Gruppe bereits gezeigt, dass sie zumindest zusammen mit Real Madrid der große Favorit auf das Erreichen des Achtelfinales sind. Nach 2 Spielen haben die Gäste 4 Punkte auf dem Konto, doch nun geht es gleich zweimal gegen die starken Portugiesen. Mit zwei Siegen könnte man schon einen entscheidenden Schritt in Richtung K.O.-Phase machen. Zuletzt schwächelte der BVB aber etwas. Zwei Ausrutscher der Bayern konnten nicht genutzt werden, denn man verlor gegen Leverkusen und am Wochenende reichte es dann gegen Berlin auch nur zu einem Remis. Das motiviert natürlich auch die Portugiesen. Immerhin haben sie auch schon 3 Punkte auf dem Konto. In der heimischen Liga liegt man derzeit mit 16 Punkten noch aussichtsreich auf dem 3. Platz, doch nun will man zunächst dem BVB einen Dreier entlocken. Die Form ist jedenfalls gut, denn Sporting hat keines der letzten 4 Spiele verloren. Des Weiteren haben sie mit Dost einen Kicker in den eigenen Reihen, der die Dortmunder aus den letzten Jahren vom VfL Wolfsburg noch bestens kennen sollte. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten dennoch eher von einem Sieg der Deutschen aus.

Vorschau zur Aufstellung Sporting - Dortmund

Voraussichtliche Startelf Sporting Lissabon - Borussia Dortmund

Sporting Lissabon (Trainer: Raul José):

Rui Patricio - Joao Pereira, Coates, Ruben Semedo, Zeegelaar - William Carvalho - Gelson Martins, Elias, B. Ruiz - L. Markovic, Dost Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Ginter, Bartra, Passlack - Weigl - Pulisic, Kagawa, M. Götze, Dembelé - Aubameyang

Anstoß am 18.10.16 um 20:45 Uhr (José Alvalade, Lissabon)

Bei den Dortmundern steht Bürki im Kasten und vertraut seiner Abwehr, die aus Piszczek, Ginter, Bartra und Passlack bestehen wird. Davor spielen Weigl und Kagawa im defensiven Mittelfeld, während weiter vorne Pulisic, Dembelé, Götze und Aubameyang agieren. Bei Sporting steht mit Rui Patricio ein Routinier zwischen den Pfosten. Pereira, Coates, Semedo und Zeegelaar bilden die Viererkette. Im Mittelfeld sollen Carvalho, Martins, Elias und Ruiz Räume schaffen, die dann von der Offensive rund um Markovic und Dost genutzt werden sollen.

Quoten Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund

Quotenvergleich Sporting - Dortmund: Anbieter Sieg Sporting Remis Sieg Dortmund Bonus tipico 3,40 3,60 2,10 100 EUR bet365 3,40 3,60 2,20 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von knapp über 2.00 davon aus, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Wetten auf die Portugiesen sind mit einer Quote von 3.40 dotiert. Sporting ist also trotz des Heimspiels eher der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.60 gehandelt. Die genauen Wettquoten folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.