UEFA lehnt Berufung von Warschau zu Strafen ab

Der europäische Fußballverband UEFA hat die Berufung von Legia Warschau zu den Strafen nach Fan-Ausschreitungen beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund abgewiesen.

Damit findet das nächste Königsklassen-Heimspiel des polnischen Hauptstadtclubs am 2. November gegen Real Madrid in Warschau vor leeren Tribünen statt. Gegen Legia wurde außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 80 000 Euro verhängt. Dagegen hatte Legia vor der UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission Berufung eingelegt.