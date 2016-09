UEFA bestraft Dortmund-Gegner Legia Warschau

Der europäische Fußballverband UEFA hat Legia Warschau wegen Fan-Ausschreitungen beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund bestraft.

Das nächste Königsklassen-Heimspiel des Clubs am 2. November gegen Real Madrid soll in Warschau vor leeren Tribünen stattfinden, teilte Legia mit und kündigte an, gegen die Entscheidung der UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission Berufung einzulegen. Gegen Legia wurde außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 80 000 Euro verhängt.