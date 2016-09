Auch mit Ancelotti kein Bayern-Sieg gegen Atlético

Mit versteinerter Miene verfolgt Bayern-Trainer Carlo Ancelotti das Spiel seiner Mannschaft bei Atlético Madrid. Foto: Ballesteros Mit versteinerter Miene verfolgt Bayern-Trainer Carlo Ancelotti das Spiel seiner Mannschaft bei Atlético Madrid. Foto: Ballesteros

Auf einen Erfolg konnte Carlo Ancelotti bei seinem ersten Bankett mit dem FC Bayern in der Champions League nicht anstoßen. Nach dem Traumstart von acht Siegen in acht Pflichtspielen bedeutete das 0:1 im Estadio Vicente Calderón den ersten kleinen Dämpfer in der noch kurzen Amtszeit des Trainers. «Verlieren ist immer traurig», sagte der Italiener. «Wir müssen das Spiel jetzt analysieren und sehen, was wir nicht gut gemacht haben. Wir müssen nach vorne schauen.»

Es bleibt also auch unter dem Pep-Guardiola-Nachfolger dabei: Der FC Bayern kann in Spanien einfach nicht mehr punkten. «Leider war das eine verdiente Niederlage. Aber: Noch ist alles drin, auch Platz eins. Wir haben noch vier Spiele», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei seiner nächtlichen Ansprache. «Es macht keinen Sinn, daraus ein Drama zu machen.»

Das 0:1 am zweiten Spieltag der Gruppenphase warf die Münchner nicht nur im Kampf um den ersten Platz zurück, sondern bedeutete auch die vierte Niederlage nacheinander zu Null gegen einen spanischen Club. «Wir hatten heute leider nicht den Killerinstinkt», befand Torhüter Manuel Neuer. Yannick Carrasco (35. Minute) besiegelte die Niederlage. Deutschland-Schreck Antoine Griezmann verpasste mit einem Foulelfmeter an die Latte (84.) noch einen zweiten Treffer.

«Natürlich könnte der Elfmeter noch wichtig werden, aber wir müssen jetzt die nächsten Spiele gewinnen», sagte Thomas Müller. «Wir wollen den Fehler, den wir hier gemacht haben, so schnell wie möglich ausbügeln.» Zwei Siege gegen Eindhoven sollen die Bayern auf Kurs halten. Mit dem Gruppensieg würde man im Achtelfinale im neuen Jahr wohl einigen Schwergewichten aus dem Weg gehen.

«Wir wollen immer noch Gruppenerster werden und wir haben immer noch alles in der eigenen Hand. Aber die Ausgangssituation hat sich nicht verbessert», sagte der enttäuschte Kapitän Philipp Lahm. «Für einen guten Start hätten wir heute punkten müssen.»

In der Festung Estadio Vicente Calderón gelang den Münchnern wie in der Amtszeit von Pep Guardiola und bei den K.o.'s gegen Real Madrid (2014), den FC Barcelona (2015) und vor fünf Monaten gegen Atlético wieder kein Auswärtstreffer gegen ein spanisches Team. Die Bayern waren im Duell zweier Königsklassen-Topvereine zwar lange feldüberlegen und steckten nie auf, doch in der Defensive waren sie anfällig und nach vorne nicht präzise und kreativ genug.

«Wir haben noch viel Verbesserungsbedarf, das haben wir die letzten Wochen aber auch schon immer wieder betont», sagte Innenverteidiger Mats Hummels. «Trotzdem sind wir auf einem guten Niveau, aber zum Glück noch mit Luft nach oben.»

