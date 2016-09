Gladbach vs. Barcelona Aufstellung und Quoten

Borussia Mönchengladbach vs. FC Barcelona lautet das nächste Topspiel der Fohlen in der Champions League. Die Borussia Mönchengladbach vs. FC Barcelona lautet das nächste Topspiel der Fohlen in der Champions League. Die Wettquoten zu Gladbach gegen Barcelona sehen die Hausherren gegenüber den Katalanen klar im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Gladbach - Barcelona gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zur Partie in der Königsklasse.

Die Vorfreude ist groß! Nur am Montag mussten wir auch ganz großen Fußball verzichten, denn unter der Woche stehen schon wieder die nächsten Partien an. Die Champions League sieht an diesem Dienstag und Mittwoch ihren 2. Spieltag der Gruppenphase. Nachdem die Dortmunder und die Leverkusener bereits gestern aktiv waren, haben unter anderem die Gladbacher heute ihren nächsten Auftritt und der Gegner könnte kaum größer sein. Der große FC Barcelona ist zu Gast in Mönchengladbach und will wenn möglich der eigenen Favoritenrolle bestmöglich gerecht werden. Die Katalanen haben zum Beginn der Saison ein paar kleinere Probleme gehabt, welche sie nun in den letzten Wochen aber beseitigen konnten. Fakt ist aber auch, dass sie alles andere als unschlagbar sind. So gab es am 5. Spieltag in der spanischen Liga nur ein Remis gegen Atletico, doch am Wochenende haben sich Neymar und Co. schon wieder warmgeschossen. Gegen Gijon gab es ein überzeugendes 5:0. Die Gladbacher haben schon gegen Manchester City gezeigt, dass ihnen zu den ganz großen Teams in Europa wohl noch etwas Qualität fehlt. Man kann mithalten, doch bei zu vielen Situationen wird klar, dass hier doch die eine oder andere Million mehr investiert wurde. Trotzdem will man sich in der heimischen Arena möglichst teuer verkaufen und den Spaniern zumindest einen Punkt entlocken. Im Hinblick auf die Tabelle muss man das auch fast, denn es soll am Ende zumindest der 3. Platz werden. Sollte alles seinen Lauf nehmen, dürften wohl vor allem die Spiele gegen Celtic Glasgow entscheiden, doch abschreiben sollte man die Fohlen nicht. Sie sind an einem sehr guten Tag auch für einen Sieg gegen Barca zu haben und dann sieht es in der Tabelle gleich schon ganz anders aus. Es wird auch ein emotionales Spiel, denn bei den Katalanen steht ter Stegen im Tor, der erstmals zu seinem Ex-Klub zurückkehren und sicherlich auch von den alten Fans gefeiert werden wird. Die Buchmacher gehen derweil wie gewohnt von einem Sieg der Gäste aus. Vorschau zur Aufstellung Gladbach - Barcelona

Bei den Gladbachern steht wie gewohnt Sommer zwischen den Pfosten. Elvedi, Christensen, Jantschke und Wendt bilden die Viererkette, während im Mittelfeld Kramer, Dahoud und Johnson zum Einsatz kommen werden. Im Sturm sollen Stindl, Hazard und Raffael für gefährliche Konter sorgen. Bei Barca wird ter Stegen im Tor an seine alte Wirkungsstädte zurckkehren. Davor bilden Sergi Roberto, Piqué, Mascherano und Alba die defensive Viererkette. Busquets, Rakitic, Iniesta und Turan bilden ein breites Mittelfeld, dass Räume für die Offensive schaffen soll, die in Abwesenheit von Messi nur aus Suarez und Neymar bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach - FC Barcelona

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Elvedi, A. Christensen, Jantschke - Kramer, Dahoud - F. Johnson, Wendt - Stindl - Hazard, Raffael FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Busquets - Rakitic, Iniesta - Arda Turan, Suarez, Neymar

Anstoß am 28.09.16 um 20:45 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. FC Barcelona

Tipico geht mit einer Wettquote von 1.47 davon aus, dass die Jungs vom FC Barcelona das Spiel gewinnen werden. Die Gladbacher sind trotz des Heimspiels mit einer Siegquote von bis zu 7.00 der klare Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.60 gehandelt. Die genauen Quoten gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Gladbach - Barcelona: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Barcelona Bonus tipico 6,50 4,60 1,47 100 EUR bet365 7,00 4,60 1,50 100 EUR

Beste Quote Sieg Gladbach: 7,00 von bet365Beste Quote Unentschieden: 4,60 von Tipico und bet365Beste Quote Sieg Barcelona: 1,50 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.