Atletico Madrid vs. Bayern München Wettquoten und Aufstelung

Atletico Madrid vs. FC Bayern München lautet das Topduell der Champions League Gruppe D. Die Atletico Madrid vs. FC Bayern München lautet das Topduell der Champions League Gruppe D. Die Quoten zu Atletico gegen Bayern sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen leicht im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Atletico - Bayern gibt es hier ebenso wie die Wettquoten im Vergleich.

Der letzte Bundesliga-Spieltag ist kaum über die Bühne gegangen und schon können wir uns wieder auf Fußball der Spitzenklasse freuen. Die Champions League sieht ihren nächsten Spieltag und es steht ein absoluter Kracher an. Am Dienstag waren die Dortmunder bereits gegen Real Madrid aktiv, doch auch andere deutsche Vertreter bekommt es mit einem spanischen Topteam zu tun. Die Gladbacher müssen am Mittwoch gegen Barcelona ran, während die Bayern auswärts bei Atletico Madrid gefragt sind. Die Spanier von Madrid sind nicht wirklich gut in die Saison gestartet. In der Liga liegt man zwar auf Platz 3, was der eigene Anspruch ist, doch nach 6 Spielen hat man bereits 3 Remis auf dem Konto, was definitiv nicht dem eigenen Anspruch entspricht. Am Wochenende konnte man die Generalprobe gegen La Coruna knapp mit 1:0 gewinnen, doch mit den Bayern ist nun ein Gegner aus einer anderen Gewichtsklasse zu Gast, den man aus der letzten Saison aber noch in bester Erinnerung hat, als man die Münchner aus dem Wettbewerb schmiss. Die Bayern wollen dafür natürlich die große Revanche für das verlorene Halbfinale aus dem letzten Jahr, doch auch beim FCB ist was die spielerischen Leistungen angeht noch etwas Luft nach oben. In der Liga liegt man nur mit Siegen natürlich an der Tabellenspitze, doch in den einzelnen Spielen wurde schon klar, dass vor allem die Defensive sich noch etwas besser finden muss. Gegen Atletico wird wohl eher die Offensive gefragt sein, da die Spanier bekanntermaßen aus einer sehr stabilen Abwehr heraus agieren. Mit Griezmann und Co. haben sie dann aber auch gefährliche Konterstürmer, die den Bayern das Leben wieder schwer machen wollen. Die Buchmacher gehen derweil von einem knappen Sieg der Bayern aus, was im Süden Deutschlands wohl jeder unterschreiben würde.

Vorschau zur Aufstellung Atletico - Bayern

Bei den Bayern steht Neuer zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Viererkette rund um Lahm, Boateng, Martinez und Alaba einen möglichst guten Tag erwischt. Davor bilden Alonso und Thiago das defensive Mittelfeld und schaffen damit Räume für die Offensive, die aus Vidal, Müller, Ribery und Lewandowski bestehen wird. Bei Atletico ist die Abwehr bestehend aus Keeper Oblak, Juanfran, Savic, Godin und Luis das Herzstück. Im Mittelfeld agieren Koke und Gabi, während die Offensive aus Niguez, Ferreira-Carrasco, Gameiro und Griezmann bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Atletico Madrid - FC Bayern München

Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Gabi, Koke - Saul Niguez, Ferreira-Carrasco - Gameiro, Griezmann FC Bayern München (Trainer: Ancelotti):

Neuer - Lahm, J. Boateng, Javi Martinez, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Vidal - T. Müller, F. Ribery - Lewandowski

Anstoß am 28.09.16 um 20:45 Uhr (Vicente Calderon, Madrid)

Quoten Atletico Madrid vs. FC Bayern München

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von ca. 3.00 davon aus, dass Atletico das Spiel gewinnen wird, allerdings sind die Bayern mit einer Siegquote von maximal2.60 leicht in der Favoritenrolle. Ein Unentschieden wieder aktuell mit einer Wettquote von 3.10 gelistet. Die genauen Wettquoten zum Topspiel Atletico gegen Bayern gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Atletico - Bayern: Anbieter Sieg Atletico Remis Sieg Bayern Bonus tipico 3,00 3,10 2,55 100 EUR bet365 3,10 3,10 2,60 100 EUR

Beste Quote Sieg Atletico: 3,10 von bet365Beste Quote Unentschieden: 3,10 von bet365 und TipicoBeste Quote Sieg Bayern: 2,60 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.