Monaco vs. Leverkusen Quoten und Aufstellung in der Preview

AS Monaco vs. Bayer Leverkusen lautet das zweite Gruppenspiel der Werkself in der Champions League. Die AS Monaco vs. Bayer Leverkusen lautet das zweite Gruppenspiel der Werkself in der Champions League. Die Wettquoten zu Monaco gegen Leverkusen sehen die Hausherren gegenüber den Deutschen leicht im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Monaco - Leverkusen gibt es in dieser Vorschau ebenso wie die Quoten.

Die englischen Wochen kommen in diesen Tagen wie am Fließband. Die Bundesliga hat den letzten Spieltag kaum beschlossen und schon können wir uns wieder auf spannende Spiele unter der Woche freuen. Die Champions League sieht am Dienstag und am Mittwoch den 2. Spieltag der Gruppenphase und dabei sind natürlich wieder unsere deutschen Vertreter gefragt. Die Leverkusener haben aus dem ersten Spiel etwas gutzumachen und bekommen es am Dienstag auswärts mit dem AS Monaco zu tun. Sicherlich keine leichte Aufgabe, denn die Franzosen schicken sich an, in der Ligue 1 einen Angriff auf die Meisterschaft zu wagen. Nach 16 Punkten aus den ersten 7 Spielen liegt man zwar nicht ganz an der Tabellenspitze, konnte aber unter anderem den Favoriten PSG schon auf 3 Punkte distanzieren. Auch in die neue Saison in der Königsklasse sind die Monegassen erfolgreich gestartet. Im ersten Spiel gab es ein überzeugendes 2:1 bei den Tottenham Hotspur, womit man nicht unbedingt rechnen konnte. Nun soll gegen Leverkusen der nächste Sieg folgen, doch da hat die Werkself auch noch ein Wörtchen mitzureden. Zugegebenermaßen ist die aktuelle Form der Rheinländer aber mehr als schlecht. Gegen Mainz gab es am Wochenende zwar einen knappen Last-Minute-Sieg, doch davor musste man gleich 3 sieglose Spiele in Serie hinnehmen. Am ersten Spieltag der Königsklasse sah man gegen Moskau lange wie der überragende Sieger aus, doch ein 2:0 wurde noch zu einem 2:2 und so musste man sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben und ist nun auswärts in Monaco schon gefragt, wenn man sich am Ende für das Achtelfinale qualifizieren will. Die Buchmacher gehen jedenfalls von einem knappen Sieg der Hausherren aus. Vorschau zur Aufstellung Monaco - Leverkusen

Bei Monaco steht Subasic zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Abwehr rund um Raggi, Glik, Jemerson und Sidibé einen möglichst guten Job erledigt. Davor bilden Fabinho und Bakayoko das defensive Mittelfeld, während weiter vorne Lemar, Moutinho, Bernardo und Germain für die nötigen Treffer sorgen sollen. Bei Leverkusen soll Leno seinen Kasten diesmal sauber halten. In der Verantwortung sind dabei auch Henrichs, Tah, Toprak und Wendell, die die Verteidigung bilden. Bender und Aranguiz spielen im zentralen Mittelfeld, während weiter vorne Brandt, Kampl, Chicharito und Volland die Offensivfront bilden.

Voraussichtliche Startelf AS Monaco - Bayer Leverkusen

AS Monaco (Trainer: Leonardo Jardim):

Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé - Fabinho, Bakayoko - Lemar, Joao Moutinho, Bernardo Silva - Germain Bayer Leverkusen (Trainer: Schmidt):

Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - L. Bender, Aranguiz - Brandt, Kampl - Chicharito, Volland

Anstoß am 27.09.16 um 20:45 Uhr (Louis II, Monaco)

Quoten AS Monaco vs. Bayer Leverkusen

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 2.55 davon aus, dass die Leverkusener den Auswärtsdreier einfahren werden. Die Franzosen sind mit einer Wettquote von 3.00 aber nur hauchdünner Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.30 gelistet. Die exakten Wettquoten folgen nun.

Wettquotenvergleich Monaco - Leverkusen: Anbieter Sieg Monaco Remis Sieg Leverkusen Bonus tipico 2,90 3,30 2,50 100 EUR bet365 3,00 3,30 2,55 100 EUR

Beste Quote Sieg Monaco: 3,00 von bet365Beste Quote Unentschieden: 3,30 von Tipico und bet365Beste Quote Sieg Leverkusen: 2,55 von bet365

