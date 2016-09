Borussia Dortmund vs. Real Madrid Wettquoten und Aufstellungen in der Vorschau

Borussia Dortmund vs. Real Madrid lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Borussia Dortmund vs. Real Madrid lautet das nächste Spiel des BVB in der Champions League. Die Quoten zu Dortmund gegen Real sehen die Hausherren gegenüber den Spaniern minimal im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Dortmund - Real gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Champions League Spitzenspiel der Gruppe F.

Der letzte Bundesliga-Spieltag ist kaum über die Bühne gegangen und schon können wir uns wieder auf Fußball der Spitzenklasse freuen. Die Champions League sieht ihren nächsten Spieltag und es steht ein absoluter Kracher an. Am Dienstag bekommen die Dortmunder Besuch von den Königlichen von Real Madrid. Die Spanier spielen nicht gerne gegen deutsche Teams, wollen nun in Dortmund aber den nächsten Dreier einfahren. In der Königsklasse sind sie bisher noch nicht gut in Schuss gekommen. Zwar gelang gegen Sporting ein knapper Sieg, doch bis kurz vor Schluss lag man vor heimischer Kulisse gegen die Portugiesen noch zurück. Vor allem CR7 muss nach seiner Verletzung erst einmal wieder bei 100% ankommen und das könnte die große Chance des BVB sein, die sich aktuell in absoluter Topform befinden. Zuletzt gab es in 3 Spielen stolze 17 Tore und auch am Wochenende war man wieder erfolgreich. Gegen Freiburg gab es zwar nur ein 3:1, doch die Form der Dortmunder spricht eine klare Sprache. Fakt ist aber auch, dass man gegen Real nicht unbedingt einen Dreier einfahren muss, da man in der Gruppe zusammen mit Warschau und Sporting mit den Königlichen zusammen zu den großen Favoriten auf das Achtelfinale gehört. Dennoch will man den eigenen Fans ein Spektakel bieten und wenn möglich die Millionen-Truppe aus der spanischen Hauptstadt mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause schicken. Gleichzeitig wird sich in dieser Partie aber auch zeigen, wo der Weg des BVB in dieser Saison hingehen wird. Man hat viele junge Spieler, die in der Liga bereits überzeugen konnten, doch nun müssen sie nachweisen, dass sie auch in großen Spielen die Nerven behalten können. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten von einem ausgeglichenen Spiel aus, sehen die Hausherren aber sogar minimal im Vorteil. Vorschau zur Aufstellung Dortmund – Real und Statistik

Bei den letzten 9 Duellen hat Borussia Dortmund 3 mal den Platz als Sieger verlassen. 2 Begegnungen endeten Remis und Real Madrid gewann 4 mal. Das Torverhältnis von 17-12 steht zu Gunsten von Real Madrid. Bei den Dortmundern steht wie in der Liga Bürki im Kasten und vertraut seiner Abwehr, die aus Piszczek, Sokratis, Ginter und Schmelzer bestehen wird. Davor spielt Weigl alleine im defensiven Mittelfeld und hält der Offensive den Rücken frei, die aus Dembelé, Schürrle, Götze, Guerreiro und Aubameyang bestehen wird. Bei Real will Casilla im Kasten möglichst keinen Gegentreffer zulassen, was aber auch auf die Abwehr ankommen wird, die aus Carvajal, Varane, Ramos und Danilo bestehen wird. Kroos und Modric schmeißen den Laden im Mittelfeld, während weiter vorne Kovacic, Bale, Benzema und Cristiano Ronaldo agieren werden.

Voraussichtliche Startelf Borussia Dortmund - Real Madrid

Borussia Dortmund (Trainer: Tuchel):

Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembelé, M. Götze, Guerreiro, Schürrle - Aubameyang Real Madrid (Trainer: Zidane):

Casilla - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Danilo - T. Kroos - Modric, Kovacic - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

Anstoß am 27.09.16 um 20:45 Uhr (Signal-Iduna-Park, Dortmund)

Quoten Borussia Dortmund vs. Real Madrid

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 2.30 davon aus, dass die Dortmunder das Spiel gewinnen werden. Die Madrilenen sind mit einer Siegquote von maximal 3.10 aber alles andere als ein Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.80 gehandelt. Die genauen Quoten zu Borussia Dortmund gegen Real Madrid folgen im Anschluss. Die Tipico Quoten aller deutschen Champions-League Teilnehmer gibt es hier.

Quotenvergleich Dortmund - Real: Anbieter Sieg Dortmund Remis Sieg Real Bonus tipico 2,30 3,70 2,90 100 EUR bet365 2,30 3,80 3,10 100 EUR

Beste Quote Sieg Dortmund: 2,30 von Tipico und bet365Beste Quote Unentschieden: 3,80 von bet365Beste Quote Sieg Real: 3,10 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.