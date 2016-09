Tipico Quoten der deutschen Champions League Teams am 2. Spieltag

Die deutschen Champions League Teilnehmer bekommen es am 2. Spieltag durch die Bank mit schweren Gegnern zu tun. Einen Ausblick und die Tipico Quoten zu den Spielen von Gladbach, Leverkusen, Bayern und Dortmund gibt in diesem Vorbericht. Tipico Bonus holen und gewinnen



Borussia Dortmund gegen Titelverteidiger Real Madrid sogar Favorit Der BVB ist sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions-League gut gestartet. Lediglich in Leipzig musste man sich mit 1:0 geschlagen geben, liegt aber mit 12 Punkten auf Rang Zwei in Liga. Dafür gab es auch einige deutliche Siege, darunter auch beim Auftakt in der diesjährigen Champions-League Saison. Mit einem klaren 6:0 Kantersieg überrannte die Tuchel-Elf vor zwei Wochen Legia Warschau zu Gast in Polen. Im anderen Gruppenspiel der Gruppe F musste sich der Titelverteidiger Real Madrid schon deutlich mehr abmühen. Beim 2:1 gegen Sporting Lissabon im Bernabéu in Madrid, konnte man den 0:1 Rückstand erst in der 89. Minute und der 4 Minute der Nachspielzeit durch Tore von Ronaldo und Morata zu einem 2:1 Sieg ummünzen. In der Primera Division führen die Königlichen zwar die Tabelle an, zuletzt erzielte die Zidane-Elf aber bei Las Palmas nur ein 2:2. Dabei wurde Superstar Cristiano Ronaldo aus sportlichen Gründen vorzeitig ausgewechselt, was in den Medien zu einem Konflikt zwischen dem Portugiesen und seinem Trainer hochgekocht wurde. Mit dem Heimvorteil im Rücken ist der BVB sogar leichter Favorit gegen Real Madrid. Sie Siegquote bei Tipico liegt für Schwarz-Gelb bei 2,30, während diese für einen Real-Sieg bei 2,90 steht. Mit einer Tippquote von 3,70 würde Tipico Sportwetten ein Unentschieden honorieren. AS Monaco gegen Leverkusen mit ausgeglichenen Quoten Parallel zu BVB gegen Real bestreiten auch die Leverkusener ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse. Dabei muß die Werkself auswärts bei AS Monaco antreten. Der Gastgeber hat im Gegensatz zu Bayer sein Auftaktmatch gegen Tottenham gewonnen und führt die Tabelle der Gruppe E an, da Leverkusen in Moskau nur zu einem 2:2 Unentschieden kam. Auch in der Bundesliga hinkt das Team von Trainer Roger Schmidt den Erwartungen hinterher. Mit 7 Punkten aus 5 Spielen rangiert man auf Platz 10 in der Tabelle, konnte aber zuletzt gegen Mainz noch einen späten 3:2 Erfolg einfahren. Vielleicht gibt dieser Erfolg der Mannschaft das Selbstvertrauen um auch in Monaco etwas mitzunehmen. Die Tippquoten bei Tipico sind derweil recht ausgeglichen. 2,75 wir als Quote bei einem Sieg des AS Monaco angeboten, für einen Dreier von Leverkusen steht eine Wettquote von 2,60 zu Buche. Ein Unentschieden ist mir einer Tipico Quote von 3,30 ebenso denkbar. Insgesamt ist Bayer Leverkusen schon Favorit auf den Einzug ins Achtelfinale, sollte dazu aber zumindest einen Punkt aus Monaco entführen.

Atletico Madrid als schwerster Gruppengegner der Bayern

Die Top-Favoriten auf das Weiterkommen in der Gruppe D der Champions-League sind der FC Bayern München und Atletico Madrid. Zu diesem Duell kommt es am morgigen Mittwoch ab 20:45 Uhr. Heimrecht haben im Hinspiel die Spanier, für die aus dem 1. Spieltag ein 1:0 Sieg bei PSV Eindhoven zu Buche steht. Auch in der Primera Division ist Atletico noch ungeschlagen und rangiert mit 3 Siegen, sowie 3 Unentschieden hinter Real und Barca auf dem dritten Tabellenplatz. Der FC Bayern München führt die Bundesliga nach dem 5. Spieltag ohne Punktverlust und mit bereits 3 Zählern Vorsprung an. Lediglich am letzten Spieltag tat sich der Rekordmeister mit einem dünnen 1:0 Erfolg gegen den HSV etwas schwerer als sonst üblich. In der Champions-League gegen den Außenseiter FK Rostow gab es am 1. Gruppenspieltag einen standesgemäßen 5:0 Erfolg in der Allianz-Arena. Aller Voraussicht nach geht es gegen Atletico um den Gruppensieg, da Eindhoven und Rostow wohl nur Außenseiterchancen haben. Dabei sollte der FC Bayern bei Atletico auswärts zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Quoten stehen dabei leicht zu Gunsten der Münchner. 2,55 lautet die Wettquote für einen FCB-Sieg, mit 3,00 liegt die Quote von Atletico bei Tipico etwas höher. Ebenso gut möglich wäre ein Unentschieden mit einer Tippquote von 3,10.

Borussia Mönchengladbach gegen FC Barcelona nur Außenseiter

Borussia Mönchengladbach musste sich über die Qualifikation einen Champions-League Platz erkämpfen. Dies gelang sehr souverän gegen Young Boys Berm. Allerdings wurde man in einen Lostopf mit Schwächeren Teams geworfen. Folglich waren stärkere Gegner sehr wahrscheinlich und für die Fohlen kam es auch Knüppeldick. Zugelost wurden der FC Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow. Im ersten Gruppenspiel erwies sich Manchester City bereits zu Hause als zu stark für das Team um Trainer Andre Schubert. Mit 0:4 verloren die Gladbacher bei der Guardiola-Elf chancenlos. Morgen hat die Borussia ihr erstes Heimspiel in der Champions League Saison 2016/17, empfängt dabei aber eines der besten Teams der Welt. Dem FC Barcelona gilt es Mittwoch ab 20:45 Paroli zu bieten. Natürlich sind die Spanier trotz des Auswärtsspiels deutlicher Favorit. Dies spiegelt sich auch bei den Wettquoten von Tipico wider. Die Siegquote für Gladbach liegt aktuell bei 6,50, während es für einen Barca-Erfolg nur 1,45 EUR bei einem EUR Einsatz gäbe. Auch ein Unentschieden ist mit 4,80 nicht sonderlich wahrscheinlich, wäre für Gladbach aber schon ein Achtungserfolg. Zumindest liegt der Druck bei den Gästen und Gladbach wird versuchen nicht unter die Räder zu kommen. Der dritte Platz in der Gruppe gilt es realistisches Ziel und würde zumindest für die weitere Teilnahme in der Europa League berechtigen.