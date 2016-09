Gladbach auch in der Königsklasse heimstark

Borussia Mönchengladbach hat nicht nur in der Fußball-Bundesliga eine starke Heimbilanz vorzuweisen. Der Tabellenvierte präsentierte sich auch in den Spielen der europäischen Königsklasse als heimstarke Mannschaft.

Gegen den FC Barcelona tragen die Gladbacher ihr 20. Heimspiel in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister aus. Von den bisherigen 19 Partien verlor die Elf vom Niederrhein lediglich zwei vor eigenem Publikum, neun wurden gewonnen, acht endeten remis - bei einem Torverhältnis von 42:18. Die einzigen Niederlagen gab es in der vergangenen Saison gegen Manchester City (1:2) und in den Playoffs 2012 gegen Dynamo Kiew (1:3).