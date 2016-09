Bayern zuletzt mit schwarzer Spanien-Serie

Mit spanischen Mannschaften hatten es die Bayern in der Champions League zuletzt schwer. Foto: Andreas Gebert Mit spanischen Mannschaften hatten es die Bayern in der Champions League zuletzt schwer. Foto: Andreas Gebert

Zwischen dem letzten Sieg des FC Bayern in Spanien und dem Gruppenspiel bei Atlético Madrid liegen drei schmerzhafte Jahre für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Dreimal schieden die Münchner im Halbfinale gegen Teams aus der Primera División aus, dreimal glückte kein Treffer bei den Auswärtsspielen.

Der letzte Sieg in Spanien gelang den Münchnern am 1. Mai 2013 beim imposanten 3:0 im Halbfinale gegen den FC Barcelona, damals gewannen sie auch das folgende Finale. Insgesamt ist die jüngste Bilanz der Bayern in Spanien ernüchternd: In den vergangenen sechs Partien gab es nur einen Erfolg, eben den in Barcelona.

Die Champions-League-Spiele des FC Bayern in Spanien gegen spanische Teams:

27.04.2016 Atlético Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 06.05.2015 FC Barcelona - FC Bayern München 3:0 Halbfinale 23.04.2014 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern München 0:3 Halbfinale * 20.11.2012 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase * 25.04.2012 Real Madrid - FC Bayern München 2:1 Halbfinale * 14.09.2011 FC Villarreal - FC Bayern München 0:2 Gruppenphase * 08.04.2009 FC Barcelona - FC Bayern München 4:0 Viertelfinale 20.02.2007 Real Madrid - FC Bayern München 3:2 Achtelfinale * 10.03.2004 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Achtelfinale 29.10.2002 Dep. La Coruña - FC Bayern München 2:1 Gruppenphase 10.04.2002 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Viertelfinale 01.05.2001 Real Madrid - FC Bayern München 0:1 Halbfinale * 03.05.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Halbfinale 29.02.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:4 Gruppenphase 2 * 20.10.1999 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase 1 * 04.11.1998 FC Barcelona - FC Bayern München 1:2 Gruppenphase *

* FC Bayern in K.o.-Runde weitergekommen oder für nächste Turnier-Phase qualifiziert

